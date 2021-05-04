AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biden'ın kararı Karabağ mücadelesi sırasında verilen karşı çıkışların bir devamı

“Karabağ zaferi sonrası, sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkisi” başlıklı AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından ortaklaşa çevrim içi bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ zaferinin önemi, savaştan sonra ortaya çıkan durum, yeni dengeler ve önemli gördüğü hususları 5 madde halinde özetledi. Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Biden'ın sözde Ermeni soykırımı kararı Karabağ'da yaşananlara verilen tepkilerin devamı"

“Karabağ zaferi politik, askeri, jeopolitik ve ekonomik sonuçları kadar, toplumsal dokumumuzun sağlamlaşması bakımından da büyük bir değer ortaya koymuştur. Azerbaycan, Karabağ’ın işgaliyle birlikte arkasından mücadele sırasında dünya kamuoyundan kimlerin karşı çıktığını biliyorsunuz. Aynı şekilde bugün Biden’ın sözde Ermeni soykırımı meselesi de Karabağ mücadelesi sırasında verilen karşı çıkışların bir devamıdır.

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"Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı açmış oldukları sınırsız bir savaş"

Başta Amerika ve Avrupa’daki bazı ülkeler olmak üzere oradaki Ermeni lobilerinin etkisinde kalarak oluşturulmaya çalışılan küresel bir siyasi atmosferdir. Günümüzde Ermenistan’ın ve Ermeni lobilerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı açmış oldukları bu savaş sınırsız bir savaştır. Yeri, zamanı, şekli olmayan çok kapsamlı, çok farklı alanları kapsayan bir savaştır. Karabağ zaferi ve bu zafer sırasında Türkiye ile Azerbaycan’ın kol kola, yan yana bu mücadeleye amansız bir şekilde güç vermiş olması aslında Ermenilerin dünya ölçeğinde bize karşı vermiş oldukları bu sınırsız savaşı da gün yüzüne çıkartmış, bunu bir kere daha deşifre etmiştir.

"Ermeni lobilerinin gönlünü hoş tutmak için dile getirilmiş sözler"

Biden’ın bu sözleri mesnetsiz, gerçekten politik amaçlarla yapılmış ve Ermeni lobilerinin gönlünü hoş tutmak için dile getirilmiş sözlerdir. Biden, Amerika Birleşik Devleti’ni Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır. Bu Amerikan milli menfaatlerine de uygun bir durum değildir, bu gerçekleri de yansıtmaz. Bizim tarihimizde hiçbir şekilde soykırım olmamıştır. Ama eğer bir soykırımdan bahsedenler varsa, onlara dönüp kendi tarihlerine bakmalarını öneririz.”

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