Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Darbecilerin ismini Türkiyeden kazıyıp atmamız lazım
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Darbecilerin ismini Türkiye'den kazıyıp atmamız lazım

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Darbecilerin hepsinin ismini Türkiye'den silip, kazıyıp atmamız lazım. 1960, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin de 28 Şubatçıların da aynı şekilde 27 Nisan e-muhtırasını hazırlayanların da hepsinin siyaseten bu memlekette adları silinip, bir türlü atılmalıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda kentteki sivil toplum kuruşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar içerisinde bulunduğu bir dönem yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Son yıllarda ekonomik anlamda karşılaştığımız saldırılara rağmen bir derlenme, toparlama sürecine girdiğimizi, Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımları atmakta olduğumuza hep beraber şahit oluyoruz. Sadece 2013'ten bu yana Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırıları ve bunların ekonomiye etkilerini düşünmenizi isterim. Türkiye'nin yüksek büyüme trendini yakalama mecburiyeti vardır. Güçlü bir ekonomisi olmayan güçlü Türkiye olmaz. Güçlü olacağız, kimseye muhtaç olmayacağız, ürettiğimiz yerli ve milli ürünlerimizle dünya piyasalarında rekabet edeceğiz." diye konuştu.

"Adları silinip, atılmalıdır"

Kurtulmuş, siyasetin de güçlü olmasının gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Siyasetin güçlü olmasının temel şartı, milli iradeden başka hiç kimsenin söz ve hak sahibi olmamasıdır. Bu memlekette bakın 1950 rahmetli Menderes'in iktidara geldiği dönem, 2020'ye geliyoruz neredeyse 70 yıllık bir süreç. Bu 70 yıllık bir süreçte bu ülke nice acılar çekti. Geçen parlamentoda partilerin oy birliğiyle Kenan Evren adının bütün resmi alanlardan silinmesi için karar alındı. Darbecilerin hepsinin ismini Türkiye'den silip, kazıyıp atmamız lazım. 1960, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin de 28 Şubatçıların da aynı şekilde 27 Nisan e-muhtırasını hazırlayanların da hepsinin siyaseten bu memlekette adları silinip, bir türlü atılmalıdır. Aynı şekilde 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılanlar, onların hepsinin adları, sanları zaten bu milletin zihninden de gönlünden de silinip atılmıştır, her türlü cezayı almışlardır. Birkaç sene içerisinde göreceğiz, bakmayın Amerika şimdi sırtını sıvazlıyor bu FETÖ denen cani de pis bir mendil gibi kullanıldıktan sonra çöp tenekesine atılacaktır."

AA

"Güçlü Türkiye'nin güçlü demokrasisi olmak zorunda"

"Bu ülkenin en büyük gücü demokrasisidir." diyen Kurtulmuş, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bu ülke, en zor zamanlarda bile demokrasisine sahip çıkmasını başarmış bir ülkedir. Maalesef milli iradeyi hazmedemeyenler, darbelerle Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'ye on yıllarca yıl kaybettirmeye hep niyet ettiler. Bir sürü darbe oldu, bir sürü de darbe teşebbüsü oldu. En son 15 Temmuz olmak üzere. Bunların hepsini savuşturduk. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir demokrasisi olmak zorundadır. Halktan başka kimsenin milletin iradesinden başka hiçbir iradenin söz ve hak sahibi olmaması gerekir. Bu yolda da çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yüksek teknolojileri kullanarak büyük bir atılımın içerisinde bulunduğunu vurgulayarak, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların Türk mühendis ve işçilerinin ürünleri olduğunu aktardı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşma yaptığı programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Macron'a tepki: Birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Macron'a tepki: Birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un skandal açıklamalarına yanıt: Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un skandal açıklamalarına yanıt: Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Yolcuların mağduriyeti giderilecek

Yolcuların mağduriyeti giderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan, 'Atlas Global' açıklaması.
TİKA elini uzattı

TİKA elini uzattı

​İşgalci İsrail'in saldırılarında zarar gören Filistinli ailelere yardım edildi.
Cumhur İttifakı reddetti

Cumhur İttifakı reddetti

​İSKİ'nin zam teklifi, İBB Meclisi'nden geçemedi.
Türkiye'siz<br>bir NATO olmaz

Türkiye'siz
bir NATO olmaz

AK Parti ​Sözcüsü Çelik, Macron'un açıklamalarını değerlendirdi.

Gerçeği öğrenince kalakaldı

Gerçeği öğrenince kalakaldı

​Yıllarca para ödedi, Tapu'da hayatının şokunu yaşadı.

Terör örgütünün hamisi zaten

Terör örgütünün hamisi zaten

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert yanıt.
Kuvvetli <br>yağış geliyor

Kuvvetli
yağış geliyor

İstanbul ve bazı illere yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
İnternet kafeye silahlı saldırı

İnternet kafeye silahlı saldırı

İstanbul ​Beyoğlu'ndaki saldırıda 4 kişi yaralandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

​Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken otobüste yakalandı.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı'ndan Alevilere yapılan çirkin saldırıya tepki.
Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.
Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

​ABD'de vize dolandırıcılığına karşı akılalmaz yöntem.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.