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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık
Numan Kurtulmuş

Kentte 2 gündür çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nin düzenlediği 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu konferansın ardından akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada Kurtulmuş'a, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da eşlik etti.

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"OLUMSUZ GELİŞMELER YAŞADIK, YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin cari açığının ciddi şekilde makul seviyelere geldiğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye büyük bir ihracat çıkışı yakalamış oldu. Tabii ki; bu arada diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz" dedi.

"BATMAN HENDEKLERE MÜSAADE ETMEDİ"

Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da büyük güçlerin ellerine silah tutuşturdukları terör örgütleriyle ülkeleri istikrarsızlaştırmak istediklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

  • "Burnumuzun dibinde PKK'ya, PYD'ye, DEAŞ'a bu kadar çok silahı kim verdi? Bu insanların eline neredeyse uçakları da tahsis edecek şekilde kimler silahlandırdı? Bunlara siyasi destekleri kim verdi? On yıllardır, bunlara lojistik, istihbarat destekleri kimler verdi? Bu oyundan çok çekmiş bir ülkenin evlatları olarak konuşuyorum. Batmanlılar da bunlardan çok çekti. Batman, çukur eylemlerine müsaade etmeyerek bu uluslararası terör çetelerinin ekmeğine yağ sürülmesine izin vermedi. Allah hepinizden, bütün Batmanlılardan razı olsun."
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