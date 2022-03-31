AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık

Kentte 2 gündür çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nin düzenlediği 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu konferansın ardından akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada Kurtulmuş'a, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da eşlik etti.

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"OLUMSUZ GELİŞMELER YAŞADIK, YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin cari açığının ciddi şekilde makul seviyelere geldiğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye büyük bir ihracat çıkışı yakalamış oldu. Tabii ki; bu arada diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz" dedi.

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"BATMAN HENDEKLERE MÜSAADE ETMEDİ"

Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da büyük güçlerin ellerine silah tutuşturdukları terör örgütleriyle ülkeleri istikrarsızlaştırmak istediklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: