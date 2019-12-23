AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar insanlığın vicdanını yaralamıştır

'Beni belediyeye çağırıp 'abi ne vereceksin?' dediler'

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi.