AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: BM yok hükmündedir çöp tenekesine atılmıştır

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da terör saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçlerin dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü saldırılarla ilgili CNNTürk'e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İsrail hükümetine ateş püskürdü.

"Bütün dünyanın gözü önünde bu vahşete günlerce hazırlandılar"

Birleşmiş Milletlerin yok hükmünde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunu gerilim olarak adlandırmak doğru değil. Bu açık bir saldırıdır. İsrail'in ağır silahla donatılmış polis güçlerinin doğrudan doğruya sivil insanlara karşı hem de kutsal mekanda ibadet ederken mübarek Ramazan günü haince saldırmalarından ibarettir. Bütün dünyanın gözü önünde bu vahşete günlerce hazırlanarak bu noktaya gelmişlerdir. Siyonist İsrail rejimi devlet güçlerini kalkan olarak kullanmıştır. Vahşettir, insanlık suçudur. BM'de bir karar ortaya çıkacakken ABD'nin girişimiyle böyle bir hüküm yayınlanamıyor bile. Bu Birleşmiş Milletler yok hükmündedir, çöp tenekesine atılmıştır. İnsanlık sınavı da veriliyor. Bu soykırıma sessiz kalanlar da bu suçu işleyenler kadar tarih önünde suçludurlar. Dur demeyen herkesin vebali olacak.

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OYNAT 00:26 İşgalci İsrail çocukları hedef aldı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.







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"Birçok yerde uluslararası siyonizmin eli kolu vardır"

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "İşin bu noktaya gelmesinde iki önemli bileşeni çok iyi görmemiz lazım. 1990'da ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte şöyle İslam dünyasına bakın. Paramparça hale gelmiştir. Eski dönemde İslam dünyası ikiye ayrılmıştı. Bir taraf Amerikan bir taraf Rusya yanlısı.. Ama maalesef bugün İslam dünyasının bazı yöneticileri İsrail'le anlaşabilmek için kuyruğa girmiş vaziyette. İsrail 'Zaman bu zamandır, kendi işimizi bitirelim, altın vuruşu gerçekleştirelim' diyor. Sadece İsrail'deki bir kaç milyon Yahudi değil, gücü uluslararası siyonizmdir. Birçok yerde uluslararası siyonizmin eli kolu vardır. Bu gücünü de kullanarak Filistin'in bütünüyle işgal etmek için on yıllardır sürdürdükleri hazırlıkları bir noktaya getirmiştir. İsrail iç siyasetindeki gerginlikler, İslam, Hristiyan düşmanı, aşırı sağın yükselişi de bu işin üzerine tuz biber oluyor. "

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"Büyük resmi görmek lazım"

Dünyada sınırları belli olmayan ender ülkelerden birinin İsrail olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Büyük resmi görmek lazım. Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede Yahudilere ayak bağı olanları temizlemeden İsrail'in sınırları çizilmeyecek. 1917'de İngilizlerin çekilmesiyle başlayan 3 terör örgütü vardı. Bu örgütler İsrail'in kuruluşunda kurucu güç oldular. Dün de oraya yasa dışı yerleşimcileri getirmişlerdi. Ne yazık ki bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Bir kısmı Ağlama Duvarı önünde dans eden sözde fanatikleri,, bir kısmı da onlara siper olan güvenlik güçleri. Netenyahu'nun politikaları işi gerginleştiriyor olabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 İsrail’in silahlı güçlerinin, Kudüslü Müslümanlara karşı takındığı saldırgan tutum ülkemizde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Bugün ise İsrail’in Gazze’ye yaptığı hava saldırısında onlarca sivil insanın ölmesinin ardından, İstanbul’un tarihi mekanlarından birisi olan Fatih Camii’ne toplanan binlerce vatandaş İsrail’e karşı protesto mitingi düzenledi. Mitingde zulme uğrayan Kudüslü Müslümanlar için dualar edildi. İsrail’in saldırgan tutumu binlerce ağızdan lanetlendi. Açıklanan basın bildirisinin ardından binlerce kişi olaysız bir şekilde ayrıldı. Türkiye'nin dört bir yanından 'Aksa' sesi yükseldi: Fatih Camii’nde Kudüs’e destek mitingi düzenlendi İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Fatih Camii'nde toplanan binlerce insan İsrail'e karşı protesto mitingi düzenledi. BiP'te paylaş

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