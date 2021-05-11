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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: BM yok hükmündedir çöp tenekesine atılmıştır

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler geliyor. Katil İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şehit olanların sayısının 24'e yükselirken, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinden Filistin halkına destek devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail vahşetine çok sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, ''Vahşettir, insanlık suçudur. BM'de bir karar ortaya çıkacakken ABD'nin girişimiyle böyle bir hüküm yayınlanamıyor bile. Bu Birleşmiş Milletler yok hükmündedir, çöp tenekesine atılmıştır'' dedi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan İsraile sert tepki: BM yok hükmündedir çöp tenekesine atılmıştır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da terör saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçlerin dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü saldırılarla ilgili CNNTürk'e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İsrail hükümetine ateş püskürdü.

"Bütün dünyanın gözü önünde bu vahşete günlerce hazırlandılar"

Birleşmiş Milletlerin yok hükmünde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunu gerilim olarak adlandırmak doğru değil. Bu açık bir saldırıdır. İsrail'in ağır silahla donatılmış polis güçlerinin doğrudan doğruya sivil insanlara karşı hem de kutsal mekanda ibadet ederken mübarek Ramazan günü haince saldırmalarından ibarettir. Bütün dünyanın gözü önünde bu vahşete günlerce hazırlanarak bu noktaya gelmişlerdir. Siyonist İsrail rejimi devlet güçlerini kalkan olarak kullanmıştır. Vahşettir, insanlık suçudur. BM'de bir karar ortaya çıkacakken ABD'nin girişimiyle böyle bir hüküm yayınlanamıyor bile. Bu Birleşmiş Milletler yok hükmündedir, çöp tenekesine atılmıştır. İnsanlık sınavı da veriliyor. Bu soykırıma sessiz kalanlar da bu suçu işleyenler kadar tarih önünde suçludurlar. Dur demeyen herkesin vebali olacak.

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"Birçok yerde uluslararası siyonizmin eli kolu vardır"

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "İşin bu noktaya gelmesinde iki önemli bileşeni çok iyi görmemiz lazım. 1990'da ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte şöyle İslam dünyasına bakın. Paramparça hale gelmiştir. Eski dönemde İslam dünyası ikiye ayrılmıştı. Bir taraf Amerikan bir taraf Rusya yanlısı.. Ama maalesef bugün İslam dünyasının bazı yöneticileri İsrail'le anlaşabilmek için kuyruğa girmiş vaziyette. İsrail 'Zaman bu zamandır, kendi işimizi bitirelim, altın vuruşu gerçekleştirelim' diyor. Sadece İsrail'deki bir kaç milyon Yahudi değil, gücü uluslararası siyonizmdir. Birçok yerde uluslararası siyonizmin eli kolu vardır. Bu gücünü de kullanarak Filistin'in bütünüyle işgal etmek için on yıllardır sürdürdükleri hazırlıkları bir noktaya getirmiştir. İsrail iç siyasetindeki gerginlikler, İslam, Hristiyan düşmanı, aşırı sağın yükselişi de bu işin üzerine tuz biber oluyor. "

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"Büyük resmi görmek lazım"

Dünyada sınırları belli olmayan ender ülkelerden birinin İsrail olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Büyük resmi görmek lazım. Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede Yahudilere ayak bağı olanları temizlemeden İsrail'in sınırları çizilmeyecek. 1917'de İngilizlerin çekilmesiyle başlayan 3 terör örgütü vardı. Bu örgütler İsrail'in kuruluşunda kurucu güç oldular. Dün de oraya yasa dışı yerleşimcileri getirmişlerdi. Ne yazık ki bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Bir kısmı Ağlama Duvarı önünde dans eden sözde fanatikleri,, bir kısmı da onlara siper olan güvenlik güçleri. Netenyahu'nun politikaları işi gerginleştiriyor olabilir" diye konuştu.

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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı.
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Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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