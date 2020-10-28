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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron ve Wilders'a tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron ve Wilders'a tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepki göstererek "Derdiniz anlaşılıyor... Biliyorsunuz ki Hak üstündür ve O'na hiçbir güç üstünlük sağlayamaz. Biliyorsunuz ki İslam hidayet, barış, huzur ve esenlik kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 yıl rehine kaldığı Mali'de İslam'ı seçerek Meryem adını alan Sophie Petroni'nin adına Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben kaleme alınan bir mektubun içeriğinin konu edildiği fotoğraflı habere yer verdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ey Macron, Wilders ve benzerleri. Derdiniz anlaşılıyor... Biliyorsunuz ki Hak üstündür ve O'na hiçbir güç üstünlük sağlayamaz. Biliyorsunuz ki İslam hidayet, barış, huzur ve esenlik kaynağıdır."

Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
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Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.


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