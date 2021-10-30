AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan CHP'ye 'tezkere' tepkisi: Bulanık suda balık avlıyorlar

Mahir Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Muğla'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki terör tehdidine karşı yürüttüğü görevini süresini uzatacak tezkereye CHP ve ittifak ortakları HDP'nin 'hayır' oyu vermesine değinen Ünal, tezkerenin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini sağlamak için sınır ötesinde terörün kaynağında kurutulması için gerektiğine işaret etti.

"BULANIK SUDA BALIK AVLIYORLAR"

Ünal, "2019'da bu tezkereye evet diyen CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu 2021'de bu tezkereye hayır dedi. Çünkü HDP dedi ki '2023 seçimlerini düşünüyorsan eğer tezkereye hayır diyeceksin.' Bunlar da çıktılar, tezkereye hayır dediler. Bunu da dezenformatif hale getirdiler. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki 'biz CHP olarak kendi topraklarımızda yabancı askerlerin postallarını istemiyoruz'. Bu tezkere zaten yurt dışı için verildi. Kendi topraklarımız ve yabancı askerlerle bir ilgisi yok ama şimdi biz bunun neresini düzeltelim. İşte bu dezenformasyon ortamında gerçekle yalanın ayırt edilemediği bir ortamda arsızların sesi çok çıkıyor. Siz hakikati bulmaya çalışırken onlar bulanık suda balık avlıyorlar." diye konuştu.

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