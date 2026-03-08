AK Parti İl Başkanı Kuzu’dan Çanakkale Belediyesi’nin ulaşım planına eleştiri: Ulaşım 70 dakika sürüyor

“Esenler’den üniversiteye toplu taşımayla gidiş süresi 70 dakika. Bu kadar küçük bir şehirde bu süre çok uzun. Belediyelerin başarısı altyapı ve ulaşım planlamasıyla ölçülür. Bu konuda ciddi sıkıntılar var ancak çözülemeyecek sorunlar değil. Belediye Başkanı Muharrem Bey’in bu konuda adım atacağına inanıyorum”