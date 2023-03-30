AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Erdoğan birinci turda kazanır

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınlanan bir televizyon programının konuğu oldu.
Seçimi birinci turda alırız
Cumhur İttifakının genişletilmesi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerde ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde hareket eden her türlü partiye özen gösterdiğine değinen Kabaktepe seçimin ikinci tura kalmayacağını söyledi. Kabaktepe, "Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz. Seçim ikinci tura kalmaz." dedi.