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Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Erdoğan birinci turda kazanır

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir televizyon programında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Yeniden Refah Partsi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı sürecinde ortaya koyulan tavrı "Türkiye'yi merkeze alan her partiye kapımız açık" ifadeleriyle dile getiren Kabaktepe, "Türkiye Yüzyılı'nın kurulması aşamasında ortak paydada birleşen tüm partilerimizle gerçekleştirilebilecek bir zeminden bahsediyoruz " ifadelerini kullandı. Kabaktepe seçimin ikinci tura kalmayacağını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz." dedi.

21:43 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınlanan bir televizyon programının konuğu oldu.

Cumhur İttifakı'nın genişleme sürecinde ortaya koyulan tavrı ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmasının önemine değinen Kabaktepe, "
Cumhur İttifakı'mızın genişlemesi açısından önemli adımlardan biri, Yeniden Refah Partisi'nin ittifakımıza katılmasıydı.
Görüşmeler ve müzakerelerde herkesin konuşacağı, cümleleri, konumları, meseleleri vardır
. Türkiye'yi, bu toprağı merkeze alan Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak kapının açık olduğunu her zaman ifade ediyoruz
." şeklinde konuştu.
Kabaktepe Cumhur İttifakı'nın genişleme sürecini sadece seçime yönelik adımlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Kabaktepe, "
Türkiye Yüzyılı'nın kurulması aşamasında ortak paydada birleşen, ortak paydada tavır sergileyen ve bu ilkeler etrafından bir araya gelen tüm partilerimizle gerçekleştirilebilecek bir zeminden bahsediyoruz.
Bu zemine en son Yeniden Refah Partimiz katıldı. Tabi bu gelişmelerin seçim sürecine çok büyük etkisi var. Sayın Erbakan'ın da altını çizdiği gibi
mevzu sadece bir ya da iki tane oy değil,
mevzu
Türkiye'nin geleceğini kurtarma ve Türkiye'nin geleceğine dönük karartma projesine talip olan partilerin, ittifakların bu fırsata sahip olmaması için elimizden gelen gayreti gösterme mevzusudur.
" ifadelerini kullandı.

Seçimi birinci turda alırız

Cumhur İttifakının genişletilmesi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerde ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde hareket eden her türlü partiye özen gösterdiğine değinen Kabaktepe seçimin ikinci tura kalmayacağını söyledi. Kabaktepe, "Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz. Seçim ikinci tura kalmaz." dedi.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#Seçim
#Osman Nuri Kabaktepe
#Cumhur İttifakı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yeniden Refah Partisi
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