AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kaftancıoğlu'nun amacı ziyaret değil PR çalışması yapmak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarında geçen davet diyaloğu ile ilgili soruyu yanıtlayan Kabaktepe “Amacı ziyaret etmek değil, PR çalışması yapmakmış” dedi. Kabaktepe, CHP tarafı ile aralarında yaşananları şöyle aktardı:

"Buyursun gelsin dedim"

Her zaman her yerde, diyalog da, monolog da, mütalaa da yaparız. Saygı ve nezaket kurallarını bilen bir İstanbul İl Başkanı olarak, diğer İstanbul İl Başkanlarından saygı ve nezaket beklemekteyiz. Kaftancıoğlu bir “Clubhouse” programında beni ziyaret etmek istediğini söyledi. Bizim bir kongremiz oldu. Ben de kongreden üç gün sonra bir “Clubhouse” programına katıldım. Bir gazeteci arkadaşımız bana CHP il başkanının gelmek istediğini söyledi. Ben de buyursun gelsin, kahve içelim dedim.

REKLAM

14 gün sonra telefon geldi

Bize bir hayırlı olsun telefonu ya da randevu talebi gelmedi. Yalnızca medya üzerinden sanki öğrenci gibi forumda bildiri okuma üslubuyla ’Giderse şu olur, gelirse şu olur’ gibi ifadeler vardı. Telefon gelecek mi, bizden kim randevu isteyecek diyerek bekleyelim dedik. Aradan 10-14 gün gibi bir zaman geçiyor ve ’Biz gelmek istiyoruz’ diyen bir telefon geliyor. Biz de birkaç gün bekleyip öyle cevap verelim dedik.

Yanıt beklenmeden bir gazeteye 'cevap verilmedi' diyor

Henüz iki gün bile geçmemişken bir gazetede bir gazetenin sütununun sonunda “Edildi, cevap verilmedi” gibisinden bir yazı gördük. Buraya gelmek istediğini söylüyor, bunu da 14 gün sonra telefon ederek söylüyor hem de telefondan sonra birkaç gün sabretmeyip gazeteciye 'Biz telefon ettik ama cevap verilmedi' diyor.

REKLAM

"Maksat PR çalışması yapmakmış"

Anladım ki, maksat İstanbul İl Başkanına yakışır bir şekilde beni ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmakmış. Cevap hala duruyor. Cevap verir miyiz vermez miyiz o da onların göstereceği tavra göre belirlenir. Kongremiz oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizi aradı ve tebrik etti, biz de ona teşekkür ettik.

İBB’nin özel kalemi aradı, aynı günde randevu verdik. Karşımızdaki parti CHP diye bir problemimiz olsa biz bunu yapar mıydık? Tüm partilerle görüştük. Münazara da münakaşa da mütalaa da istişare de yaparız, bu kelimeler sözlüklerinde yoksa ben burada öğreteyim. Olayın bende bıraktığı izlenim budur.