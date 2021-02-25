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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin yardımcıları belli oldu

AK Parti'nin 7'nci Olağan İstanbul Kongresi’nde, 19 sandıkta 498 delegenin tamamının oyunu alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devralmıştı. Kongrenin ardından Kabaktepe, il yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılarını ve görev alanlarını belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti'nin 7'nci Olağan İstanbul Kongresi’nde, yaklaşık üç yıldır görevi sürdüren Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı 19 sandıkta 498 delegenin tamamının oyunu alan Osman Nuri Kabaktepe'ye devretmişti.

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Kongrenin ardından kolları sıvayan Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, il başkan yardımcılarının görev alanlarını belirledi. Fatih Çoşar'a genel sekreterlik unvanı verildi.

Kabaktepe’nin A takımını oluşturan liste şu şekilde:

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Adem Yıldırım, Teşkilatlanma Başkanı İsmet Öztürk, Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı, Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, Dış İlişkiler Başkanı Fahri Şahin, Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayım Madak, Yerel Yönetimler Başkanı Malik Ejder Batur, Ekonomi İşleri Başkanı Gıyasettin Gergin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Özkaya, İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü, Mali ve İdari İşler Başkanı Mahmut Gürcan, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cahit Altunay, Araştırma ve Geliştirme Başkanı F. Zehra Şener.

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