AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: 'Gazze insanlık vicdanı için bir turnusol kâğıdıdır'

Turan, İsrail’in yalnızca askeri operasyonlarla değil, aynı zamanda küresel medya ve algı yönetimi araçlarıyla da hareket ettiğini belirterek, işlenen suçların sistematik biçimde karşı tarafa mâl edilmeye çalışıldığını ifade etti. Turan, bazı çevrelerin bu algı operasyonlarına bilerek ya da bilmeyerek destek verdiğini savundu.





Gazze’de yaşananların ardından İsrail’in “mağdur”, Filistin halkının ise “terörist” olarak gösterilme çabasının çöktüğünü dile getiren Turan, “Netanyahu yönetimindeki Siyonist rejimin makyajı Gazze’de düşmüştür. Dünya kamuoyu, geç de olsa, gerçekleri açık biçimde görmektedir” dedi.





“Gazze bir vicdan sınavıdır”

Gazze’nin yalnızca bir coğrafya değil, insanlık vicdanı için bir turnusol kâğıdı hâline geldiğini belirten Turan, Aksa Tufanı sonrası yaşananların küresel ölçekte yeni bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti. Dünya genelinde Siyonizme karşı düzenlenen protestoların ve İsrail’i destekleyen şirketlere yönelik boykotların bunun açık göstergesi olduğunu söyledi.





Turan, İsrailli sanatçı ve sporcuların uluslararası organizasyonlarda protestolarla karşılaşmasının da kamuoyunun tepkisini ortaya koyduğunu belirterek, “Bu süreç, küresel vicdanın küresel kötülüğü yenebileceğini göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.





Sydney saldırısı iddiası

14 Aralık’ta Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Turan, saldırının arkasında İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın olabileceğine dair iddiaların kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. Turan, “Saldırıdan sonra Netanyahu’nun, saldırıyı engelleyen kişiyi “Yahudi bir kahraman” olarak pazarlamaya çalışması, algı yönetiminin geldiği noktayı göstermektedir” dedi.





“Türkiye karşıtı ittifaklar kuruluyor”

İsrail’in PKK/YPG üzerinden Suriye’deki bazı gruplara destek verdiğine yönelik iddialara da değinen Turan, ABD merkezli The Washington Post gazetesinde yer alan haberlere dikkat çekti. Ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan anlaşmaların temelinde de Türkiye karşıtlığının bulunduğunu ifade etti.





Türkiye’de bazı çevrelerin İsrail’i aklamaya ya da “Türkiye için tehdit değildir” söylemini yaymaya çalıştığını öne süren Turan, bunun tarihsel bir sorumluluk meselesi olduğunu vurguladı.





“Türkiye eski Türkiye değildir”

Türkiye’nin dış politikada önceliğinin diplomasi olduğunu vurgulayan Turan, ancak gerektiğinde sahada da kararlı adımlar atmaktan çekinilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz” sözlerini hatırlatan Turan, Türkiye’nin zulme ve haksızlığa asla rıza göstermeyeceğini söyledi.





Gazze’de yaşananların yalnızca bombalarla değil, yalan, algı ve suskunlukla da sürdürülen bir kuşatma olduğunu dile getiren Turan, “Hakikat eninde sonunda bütün kuşatmaları yarar” dedi.



