Gündem AK Parti İstanbul yeni il yönetiminde dikkat çeken isimler
POLİTİKA

AK Parti İstanbul yeni il yönetiminde dikkat çeken isimler

AK Parti'nin 7'nci Olağan İstanbul Kongresi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık üç yıldır görevi sürdüren Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı 19 sandıkta 498 delegenin tamamının oyunu alan Osman Nuri Kabaktepe'ye devretti. Seçimin ardından partinin yeni il yönetimindeki isimler de belli oldu. Listede geçtiğimiz günlerde vefat eden hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun da yer alması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti'nin 7'nci Olağan İstanbul Kongresi'nde Bayram Şenocak il başkanlığı görevini Osman Nuri Kabaktepe'ye devretti.
​AK Parti'nin 7'nci Olağan İstanbul Kongresi'nde Bayram Şenocak il başkanlığı görevini Osman Nuri Kabaktepe'ye devretti.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaklaşık üç senedir sürdürdüğü görevini, gerçekleştirilen başkanlık seçiminde 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alan Osman Nuri Kabaktepe'ye devretti.

Törende açıklama yapan Kabaktepe, İstanbul'u yeniden kazanacaklarını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

Yönetim listesi belli oldu

Kabaktepe'nin başkanlığa seçilmesiyle birlikte AK Parti İstanbul İl Teşkilatı da kan tazeledi.

Partinin yeni il yönetiminde geçtiğimiz günlerde vefat eden hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun da yer alması dikkat çekti.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti
HAYAT
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti

İşte 50 kişilik asil yönetim kadrosunun yer aldığı o liste;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a hizmet etmek şereflerin en büyüğü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a hizmet etmek şereflerin en büyüğü
Abone Ol Google News
Bu da mı tesadüf!

Bu da mı tesadüf!

​HDP'li Demirtaş'ın PKK'lı kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıdan satışa çıktı.
Fiyat düşüşü için tarih verdiler

Fiyat düşüşü için tarih verdiler

​İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.
Yıl sonuna kadar uzatıldı

Yıl sonuna
kadar uzatıldı

​Bakan Zümrüt Selçuk, haberi duyurdu.
Verilmeyecek hiçbir<br>hesabımız yok

Verilmeyecek hiçbir
hesabımız yok

Ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği iddiasına cevap verdi.
Sayılar tedirgin edici

Sayılar tedirgin edici

Vaka sayılarındaki son durum açıklandı.
Salı günü açıklanacak

Salı günü açıklanacak

​Erdoğan, tüm kesimlerin beklediği haberi verdi.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
'Çay sohbetleri' yasaklandı

'Çay sohbetleri' yasaklandı

​En çok vaka görülen ilde kritik eşik aşılınca karar alındı.
'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilk konuşmasında söz verdi.

Yenilmezler

Yenilmezler

Lider Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.