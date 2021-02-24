AK Parti İstanbul yeni il yönetiminde dikkat çeken isimler

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaklaşık üç senedir sürdürdüğü görevini, gerçekleştirilen başkanlık seçiminde 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alan Osman Nuri Kabaktepe'ye devretti.
Törende açıklama yapan Kabaktepe, İstanbul'u yeniden kazanacaklarını ifade etti.
Yönetim listesi belli oldu
Kabaktepe'nin başkanlığa seçilmesiyle birlikte AK Parti İstanbul İl Teşkilatı da kan tazeledi.
Partinin yeni il yönetiminde geçtiğimiz günlerde vefat eden hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun da yer alması dikkat çekti.
İşte 50 kişilik asil yönetim kadrosunun yer aldığı o liste;