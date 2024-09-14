AK Parti Milletvekili Önen Kazakistan'da: Dünya Göçebe Oyunları Türk Dünyasının kültür köprüsüdür

TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen, “Geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan, Sayın Bilal Erdoğan başkanlığındaki Dünya Etnospor Konfederasyonu da Dünya Göçebe Oyunları’nın önemli paydaşları arasında yer alıyor. Konfederasyon, Türk dünyasında kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedefliyor, bu bağlamda Türk birliği için büyük görevler ifa ediyor. Organizasyonda büyük emeği olan başta Sayın Bilal Erdoğan olmak üzere tüm Dünya Etnospor Konfederasyonu sporcularına, ve organizasyonda görev alan çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nın Dünya Göçebe Oyunları gibi nice büyük organizasyonlara imza atacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.