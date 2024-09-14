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AK Parti Milletvekili Önen Kazakistan'da: Dünya Göçebe Oyunları Türk Dünyasının kültür köprüsüdür

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan öncülüğündeki Türk heyetinde yer alarak oyunların hem açılış hem de kapanış seremonisine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk dünyasının kültür köprüsü olduğunu ifade eden Önen, ''Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının ortak mirasını yaşatma ve dünyaya tanıtma açısından eşsiz bir platform. Dünya Etnospor Konfederasyonu Türk birliği için kıymetli bir görev ifa ediyor.” ifadelerini kullandı.

22:01 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Organizasyona yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcu katıldı.
Organizasyona yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcu katıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen, Kazakistan'da gerçekleşen Dünya Göçebe Oyunları'nı değerlendirdi.


Önen, etkinliğin Türk dünyası için taşıdığı önemi ve Türk dünyasının kültür köprüsü olduğunu vurgulayarak, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının ortak tarihini, geleneklerini ve değerlerini yaşatma ve tanıtma fırsatı sunan eşsiz bir uluslararası platformdur." dedi.


Oyunların kültürel mirasın korunması ve geleneksel sporların canlandırılmasındaki rolüne dikkat çeken Önen, etkinliğin Türk sporlarını modern dünyada yaşatma imkanı sağladığını belirtti.


Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonun, Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü sergilediğini ifade eden Önen, "Bu buluşma, farklı Türk topluluklarını bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirmektedir," ifadesini kullandı.


Önen, oyunların Türk kültürünü ve geleneklerini dünya çapında tanıtma fırsatı sunduğunu belirterek, etkinliğin kültürel diplomasi açısından önemli olduğunun altını çizdi.


Yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katıldığı organizasyonun, ev sahibi ülke ve Türk dünyasının turizm potansiyelini artırdığını vurgulayan Önen, etkinliğin ekonomik fırsatlar yarattığını ve gençlerin kültürel mirasa ilgisini artırdığını ifade etti.


Önen, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının geçmişten gelen değerlerini yaşatırken, uluslararası alanda tanınırlığını ve etkisini artırmaktadır. Bu organizasyon, kültürel, sportif ve diplomatik boyutlarıyla Türk dünyasının birliğini ve gücünü simgelemektedir," değerlendirmesinde bulundu.


“Sayın Bilal Erdoğan başkanlığındaki Dünya Etnospor Konfederasyonu kıymetli bir görev ifa ediyor”

TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen, “Geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan, Sayın Bilal Erdoğan başkanlığındaki Dünya Etnospor Konfederasyonu da Dünya Göçebe Oyunları’nın önemli paydaşları arasında yer alıyor. Konfederasyon, Türk dünyasında kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedefliyor, bu bağlamda Türk birliği için büyük görevler ifa ediyor. Organizasyonda büyük emeği olan başta Sayın Bilal Erdoğan olmak üzere tüm Dünya Etnospor Konfederasyonu sporcularına, ve organizasyonda görev alan çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nın Dünya Göçebe Oyunları gibi nice büyük organizasyonlara imza atacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.


“Ortak Türk Alfabesi, Türkçeyi daha da güçlendirecek”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, “Dünya Göçebe Oyunları’nın devam ettiği günlerde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun özverili çalışmaları sonucu, 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" önerisi üzerinde uzlaşıldı. Bu sevindirici haber de Türk Dünyasının ortak dili Türkçe’nin güçlenmesine büyük katkılar sunacaktır.” dedi.


5. Dünya Göçebe Oyunları: Türk Dünyasının Kültürel ve Sanatsal Buluşması

Astana, 8-14 Eylül 2024 tarihleri arasında 5. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacak. “Büyük Bozkırda Buluşma” sloganıyla düzenlenecek bu büyük organizasyona 100’den fazla ülkeden 4.000 sporcunun katılması bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer uluslararası kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, geleneksel spor ve kültürel zenginlikleri bir araya getirecek. Oyunlarda 21 farklı dalda müsabakalar düzenlenecek ve toplamda 97 madalya dağıtılacak. At yarışı, milli güreş, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk ve halk oyunları gibi disiplinler sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Türkiye de sporcu ve sanatçılarıyla bu büyük buluşmada yer alacak.

#Dünya Göçebe Oyunları
#AK Parti
#Abdulkadir Emin Önen
#Bilal Erdoğan
#Kazakistan
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