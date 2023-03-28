AK Parti mülakat komisyonları milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda, Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon Ankara, Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van, Efkan Ala başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin, Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Mehmet Özhaseki başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Nurettin Canikli başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu, Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge, Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge, Vedat Demiröz başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa, Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Çorum, Amasya, Ömer Çelik başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardin ve Fatma Şahin başkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.