AK Parti mülakat komisyonları milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor

Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.
AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.
Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.
Milletvekili adayları 11 Nisan'da açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.
Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.
AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.