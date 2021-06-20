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AĞRI

AK Parti Patnos ilçe binasına saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’na saldırı hazırlığındaki dört kişi, molotofkokteyli vb. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı girişimine ilişkin bir mesaj paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Unutmayalım ki İzmir’i yakanlarla Patnos’u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Patnos ilçe binasına saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı
Patnos AK Parti ilçe binası.

Dün gece saat 02.10’da AK Parti Patnos ilçe binasına saldırı hazırlığında olan 4 kişi son anda Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinde molotofkokteyli ve başka suç aletleri bulunan zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Aynı merkez tarafından yönetiliyorlar"

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Patnos AK Parti İlçe Teşkilatımıza molotofkokteylleri ile saldırıp yakmak isteyen dört kişi emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Unutmayalım ki İzmir’i yakanlarla Patnos’u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır. Kınıyorum” dedi.

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Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı
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Suç aletleriyle yakalandılar

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ise, “Ülkemizin huzurunu bozmaya dönük saat 02.10 sıralarında AK Parti Patnos İlçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar molotofkokteyli vb. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış. Ülkemizin huzurunu bozanlara Allah fırsat vermesin” açıklamasında bulundu.

AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotoflu saldırı düzenlendi
OYNAT 00:23
AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotoflu saldırı düzenlendi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı. Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı


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