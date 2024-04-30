AK Parti Sözcüsü Çelik: Batı vicdana ters kelepçe vuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.





İşte Çelik'in açıklamaları;





Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Küresel vicdan ayakta. ABD'de öğretim üyeleri öğrencilerini korurken ters kelepçe uygulamasıyla karşı karşıya kalıyorlar.





Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Bütün bunlara rağmen küresel vicdan ayakta. Halklar Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor. Burada insanların Gazze'den yana ortaya koyduğu haklı duruşu dünyadaki batılı ülkelerin ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. Vicdana vurulan bu ters kelepçe en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.





"Batı vicdana ters kelepçe vurdu"





Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor. Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir. Söz konusu olan siyonizm olduğunda bütün insan hakları literatürü askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Batı, vicdana ters kelepçe vurdu. Tüm bu tablo şunu gösteriyor ki, zihinleri işgal etmeye çalışıyor Netanyahu'nun soykırım zihniyeti.





"İnsanlık soykırım zihniyetini yenecek"





Yeşiller Partisi başkan adayı gözaltına alınıyor. Bu tablo gösteriyor ki zihinleri işgal etmeye çalışıyor. Siyonizm bir düşünme biçimi, saldırganlıktır. Netanyahu'nun temsil ettiği soykırım zihniyetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Bu eylemler devam ederken polis şiddetinin sürmesi ibretlik görüntüye neden oluyor. İnsanlık vicdanı bunu yenecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile siyonizm, işgal zihniyeti burayı da işgal edememiştir.





İnsanlık eninde sonunda soykırım zihniyetini yenecektir. Her konuşanın, her düşünürün de kendi sınavıdır. Bugün mesele Filistin İsrail arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Meseleyi dil savaşına çevirmeye çalışanları çabası boşa çıkmıştır. Bugün mesele insanlık onurunu savunanlarla soykırımı savunanlar arasında geçen mücadeledir.





Türkiye'nin küresel siyasetin merkezinde olması, savaşlarda Türkiye'nin rolü daha da artmaktadır. Almanya Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti de önemlidir. Terör örgütleri konusu kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.





"Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı"





İran İsrail gerilimi olduğu dönemde Cumhurbaşkanı'mızın Irak ziyareti olumlu oldu. Pozitif yöndeki bu gelişmeler son derece memnuniyet verici. Başlıklar çok kapsayıcıydı. Tek seferde en çok anlaşma yapılan ziyaretlerin başında gelmekte. Kalkınma yolu projesinin hayata geçmesini istemeyen, kaos isteyen pek çok odak var. Türkiye barıştan yana tutumunu sürdürerek projeye destek vermektedir.





Önemli konulardan biri terörle mücadele. PKK'yı yasaklı örgütler listesine almaları olumlu ama doğrudan terör örgütü listelerine almalarını bekliyoruz. Bir terör örgütü hangi muameleyi görmesi gerekiyorsa o muameleyi görmeli, Bu müdahaleler Irak'ın siyasi egemenliğine karşı değil. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Keşke terör örgütünü temizleseler de biz de bunlara karşılık vermek zorunda kalmasak. Kardeş Irak'ın egemenlik haklarını korunması anlamına gelmektedir aynı zamanda.





"Azerbaycan'la ilgili konuları yakından takip ediyoruz"





Gündemimiz ne olursa olsun Azerbaycan'la ilgili konuları yakından takip ediyoruz. 19 Nisan'da sınır konusunu yürütmekle görevli Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı'nın heyetleri bir araya geldiler. Sembolik de olsa sınır taşı yerleştirdiler. Bunu değerli bulduğumuzu, Azerbaycan'a dönük saldırıdan vazgeçme yönündeki mesajları pozitif karşılıyoruz.





"Bayrağa saygısızlık kabul edilemez"





Bazı DEM parti yöneticileri İstiklal Marşı'na bayrağımıza, Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'mıza saygısızlık yapıyorlar. Gösterilmesi gereken saygı hem siyasetin gereği hem ilkelerin gereğidir. Kimse yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Bu sebeple bu saygısızlıklar meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanmaktır. Bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Bütün yetkiler aynı anayasal düzen içinde faaliyet gösteriyor. Gereken tedbirleri alıp kamuoyuna düzgün mesaj vermeleri gerekir. Birileri terörü meşrulaştırmaya kalktılar. Siyasal katılma yolları tamamen açıktır. Seçimlerde bir tablo ortaya çıkmıştır. Tüm siyasi partiler meşru söylemlerle propagandasını yürütmüştür. Bunu kültürel hesaplaşmaya dönük alt yazılım devam ediyor.





Anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız.





"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin oyları ile onaylanmıştır"





Gönül ister ki kategorik yaklaşımlar yerine, kuvvetler ayrılığı üzerinden tekliflerini duyabilsek. Türkiye'de artık parlamenter sistem-cumhurbaşkanlığı sistemi olarak bilek güreşi olarak bunu sunmak yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin oyları ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisi vatandaşımıza verilmiştir. Vatandaşımıza verilen hak geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. Aksayan yönler varsa her zaman düzeltilmesi mümkündür. Bir siyasi parti benim tercihim şudur diyebilir. Bunun tarihsel ve politik bir zemini kalmamıştır.





"Öğretmen atamaları yakında açıklanacak"





Atama bekleyen öğretmen adayı arkadaşlarımıza sevgilerimizi iletiyorum. Takvim çalışıyorlar, açıklanır. Kendileri gündemimizde.





"İmamoğlu'nun 'Hamas' açıklaması yanlış





Biz açıklamayı yanlış değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak suçlanması yanlıştır. İki prensip ortaya koymuştuk. Hangi kesime olursa olsun sivillere saldırıları doğru bulmuyoruz ama şöyle bir nokta var ki, esas mesele Hamas meselesi değil, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarla Filistinlilere uyguladığı katliam siyasetidir. Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Daha sonra seçimleri kazandığı için ona siyasi yasak getirdi.





CHP lideri sayın Özgür Özel ile de görüşmesi olacak. İstişare süreci değerlendirilmiş olacak. Kendi rutini içinde siyasi gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşiyor.





Kongre meselesi ile ilgili bir acelemiz yok. 4 yılı en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli adımların atılması mümkün. Belediye başkanlarımızla bir kamp vekillerimizle bir kamp mümkündür.











