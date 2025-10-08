AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa mesajı net

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.





Eleştirileri, çeşitli konulardaki kaygıları, sitemleri, tüm bunlar çerçeveli bir şekilde birer veri setine dönüştürülüyor. Önümüzdeki dönemde de bunların politikalarımıza yön verme açısından, iyi bir şekilde bir zemin oluşturması için arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp gayretlerini gerçekleştirecekler. Bir an önce Cumhurbaşkanımız, terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge konusundaki yüksek hassasiyetin arkadaşlarımızın hepsi tarafından korunması gerektiğini, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili olarak bütün birimlerimizin kendi görev alanlarına düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde performansını daha da ilerleterek yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizle buluşma toplantısında ifade ettiği reform gündemi, biliyorsunuz büyük kongremizde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir çerçeve vardı. Onunla ilgili olarak partimiz çalışmalarını tamamladı. Elimizde çeşitli alanların iyileştirilmesiyle ilgili, Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmakla ilgili olarak engel olan yerlerin, tıkanıklık olan yerlerin aşılması, reform edilmesi, güncellenmesiyle ilgili son derece iyi çalışılmış bir siyasi paket var.

Önümüzdeki dönemde bunun ilk adımlarını gündeme getirmeye, siyasi gündemimize almaya başlayacağız. Tabi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir. Bu hepimizin, bütün siyaset insanlarının, bütün devlet adamlarının, devlet insanlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. O sebeple bunun da hassasiyetle yerine getirilmesi konusunda partimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda da biliyorsunuz bir heyetimiz var. Bu heyetimiz düzenli toplantılar yaparak yeni anayasa konusundaki politik tutum bölgemizi tamamlama aşamasına geldi.

Dün tabi insanlık tarihinin bugün en önemli katliamlarından birine imza atan Netanyahu şebekesinin ve bu soykırımı insanlık tarihinin en acı faturası olarak insanlığın önüne getiren bu katliam şebekesinin bu eylemlere başladığı 7 Ekim'in yıl dönümü. Burada bir kere daha ayın 5'inde İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan ve İnsanlık İttifakı adına bu soykırıma karşı duran bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum örgütlerini bir kere daha tebrik ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.

'İSRAİL'İN BARBARLIĞINI LANETLİYORUZ'

Aynı şekilde bizim kadın kollarımız da güçlü bir farkındalık yaratmak üzere bir eylem farkındalığı oluşturdu. Kadın kollarımızın bu kadar geniş katılımla, bu kadar etkili bir şekilde yaptığı bu faaliyet sebebiyle de özellikle annelerin verdiği mesaj olarak son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sumud filosu ile ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Bunların karşı karşıya kaldığı muamele uluslararası hukuk açısından suçtur. Ve bu Netanyahu hükümetinin barbarlığının, hukuk tanımazlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir. Bunların her alanda zorbalık, barbarlık, katliam dışında bir iş bilmediği, bütün insanlığın önüne bu ajandayı dayakla çalıştığı bir kere daha görüldü. Dünyanın çeşitli milletlerinden kendi vatandaşlarımızın da içinde olduğu bu filo, Gazze'ye açlığı bir soykırım olarak dayatan bu insanlık dışı muameleye karşı insani değerleri, insan haysiyetini korumak üzere ortaya çıkmış bir iradedir. Günün sonunda fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak, Gazze'nin mesajını Akdeniz'den tüm dünyaya yayarak amacına ulaşan bir eylem yapmışlardır. Şimdi benzer şekilde, biz İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak Gazze'deki çocuklara, kadınlara, orada mahrum bırakılmışlara elimizi uzatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz diyerek, yoluna devam eden özgürlük filosuna da benzer bir İsrail barbarlığının saldırısı gerçekleşti. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiz değerli milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş değerli aktivistleri, İsrail her zamanki barbarlığıyla kaçırdı, alıkoyuyor. Bunu bir kere daha buradan AK Parti Genel Merkezi'nden en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu bir kere daha hukuksuzluğun ilanıdır. Bir kere daha Netanyahu Hükümeti'nin insani olan, medeni olan her şeye karşı düşmanlığının ilanıdır. Sayın milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı ve o filoda bulunan İnsanlık İttifakı'nın bütün üyelerini derhal serbest bırakmalıdırlar.

Bu işledikleri suçların hepsi eninde sonunda hesabı sorulacak suçlardır. Burada haksız ve hukuksuz bir şekilde, şiddet uygulayarak, tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri açlığa mahkum ederek, kötü koşullara mahkum ederek, bir kere daha aslında insanlık dışı karakterlerini göstermiş oluyorlar. Sumit Filosu'nun üyelerinin anlattıkları, ortada bulunan şeyin, birilerinin İsrail'in güvenliği diye sunmaya çalıştığı şeyin, aslında insanlığın bütün değerlerine düşman bir yaklaşım olduğunu bir kere daha göstermiştir. O sebeple bir an evvel hızlıca onların serbest bırakılması gerekiyor, bu hukuksuzlukların hepsi kayda geçiyor ve günün sonunda bütün kurumlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla milletvekillerimizin, vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerden aktivistlerin oradan çıkarılması için gereken iradeyi gösteriyorlar. Sumit Filosu'nun da olduğu gibi gönderdiğimiz uçak pek çok milletten aktivisti Türkiye'ye getirdi ve buradan ülkelerine gittiler. Şimdi de bir kere daha onlara en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Tabi bu Birleşmiş Milletler toplantısında da görüldüğü üzere artık İsrail'in yanında durmak, İsrail ile ilgili bir cümle sarf etmek gibi bir yaklaşım, kim yaparsa onun için bir utanç vesilesidir. Birileri, bazı ülkeler dün 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail ile dayanışma adı altında İsrail bayrağı dalgalandırarak veya İsrail'e destek mesajları açıklayarak maalesef tarihten hiç ders almayan, tarihe ve insanlığa dair hassasiyetler konusunda ne kadar zayıf olduklarını gösteren bir yaklaşım saygıladılar. Bunların hepsi aslında soykırılım sürecine destek veren imzalar olarak tarihe düşürmüş notlardır. Ama bunun karşısında Cumhurbaşkanımızın aylardır, yıllardır yaptığı çağrıyla mutabık bir şekilde Filistin Devleti'ni tanıyan, Filistin Devleti'nin bağımsız, hür, başkenti Doğu Kudüs toprak bütünlüğüne sahip bir şekilde var olması gerektiğini ifade eden devletlerin sayısının atması da büyük bir sevinç kaynağıdır. Bu giderek artan bir noktaya gelmiştir. Bunun daha da ileri noktalara taşınacağını değerlendiriyoruz. Bugün Mısır'da bir toplantı var biliyorsunuz. Burada Başkan Trump'ın planı çerçevesinde ateşkesin sağlanması, daha sonra da kalıcı barışa geçilmesiyle ilgili sürecin yol haritası üzerine çalışılıyor. Türkiye'de o toplantıda. Burada bu plan ortaya çıktığı andan itibaren Hamas'ın barış odaklı ve diplomasi boyutu son derece güçlü ve incelikli cevabının takdire şayan olduğunu ifade etmek isteriz. Başkan Trump'ın ateşkesin sağlanması ve barışın sağlanması ile ilgili başlattığı girişim çerçevesinde Hamas barıştan yana olduğunu, ateşkesten yana olduğunu, diplomasiden yana olduğunu hem bu soykırım katliamının bitmesi gerektiğini hem de bu çatışmaların bitmesi gerektiğini ifade eden gayet iyi kademelendirilmiş, iyi enerjisi iyi kurgulanmış, işçiliği üzerinde iyi çalışılmış bir cevap yayınları.

Cumhur İttifakı'nda çatlak yok.