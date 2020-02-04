Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik İdlibdeki saldırılara karşılık verilmeye devam edilecek
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'deki saldırılara karşılık verilmeye devam edilecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İdlib'de rejimin düzenlediği alçak saldırılara da değinen Çelik, "Rejim mutabakat uygun davranmamıştır. Türkiye, Astana mutabakatları çerçevesinde garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır. Rus tarafına iki defa bilgi verilmiştir. Rusya tarafının 'bize haber verilmedi' bilgisi doğru değildir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru imha edildi. Karşılık verilmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma noktasında Wuhan'daki Türklerin tahliyesinde önemli bir operasyona imza attık.

Türkiye virüsle mücadelede Çin ile dayanışmada olduğunu gösterdi.

İdlib'deki alçak saldırı

Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor.

  • Rejim mutabakat uygun davranmamıştır. Türkiye, Astana mutabakatları çerçevesinde garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır. Rus tarafına iki defa bilgi verilmiştir. Rusya tarafının 'bize haber verilmedi' bilgisi doğru değildir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru imha edildi. Karşılık verilmeye devam edilecek.

İngiltere'nin AB'den ayrılması

2020 yılının ilk ayı inanılmaz bir yoğunlukta geçiyor. Bunlardan bir tanesi de 1 Şubat'ta gerçekleşen Brexit dediğimiz süreç. Nihayet sonuçlandı ve İngiltere'nin bayrağı AB kurumlarından indirildi. Reform yapılamadığı için Avrupa Birliği dağılma ile karşı karşıya kalmıştır.

Avrupa'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Avrupa'da görülmez duvarlar inşa edilmiştir aşırı sağcıların siyaseti ile. Avrupa umarım Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur. Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır.

ABD'nin sözde barış planı

ABD'nin sözde barış planı, işgal planıdır. Buna ilk tepki veren Türkiye'dir. Türkiye'nin net tavrının ardından başka tepkiler de geldi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği bu plana açık şekilde karşı çıkmıştır. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu tamamen Filistin'i yok etme planıdır.

Karşılık verilmeye devam edilecek

Karşılık verilmeye
devam edilecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK sonrası açıklama yaptı.
Vanda minibüsün üzerine çığ düştü

Van'da minibüsün
üzerine çığ düştü

​AFAD, UMKE, 112 ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
PKK cami ve okul vurdu!

PKK cami ve
okul vurdu!

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40 bin sivil
daha sınırda

İdlib'de ​Esed saldırıları devam ediyor.
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