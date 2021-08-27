Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Kabilde dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • "Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır."

Kabil'de havalimanındaki saldırılarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
DÜNYA
Kabil'de havalimanındaki saldırılarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
Abone Ol Google News
İstanbulun göbeğindeki mahallede 12 kişi kalıyor

İstanbul'un göbeğindeki
mahallede 12 kişi kalıyor

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.
Googledan kesin karar

Google'dan kesin karar

​Verilerini paylaşmayan kişiler Haritalar'ın özelliklerini kullanamayacak.
İkinci uçak da Ankaraya indi

İkinci uçak da Ankara'ya indi

Afganistan'ın başkenti ​Kabil'den tahliyeler sürüyor.

​İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge

Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Kaza 'geliyorum' dedi

Kaza 'geliyorum' dedi

Çocuklarıyla heyecan yaşamak istedi: Otomobiliyle bahçeye daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.