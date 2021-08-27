AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- "Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır."
#Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz...
Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek.
Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır.
#Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.