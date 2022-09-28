AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın alçak saldırısı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan HDP'li Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki gösterdi.

'En sinsi terör destekçiliği'

Sözcü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.

'Demokrasi düşmanı bir tutum'

Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur."

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Terör eylemleri karşısında “her türlü şiddete karşıyız” diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 28, 2022

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