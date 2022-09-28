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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen bombalı saldırı sonrası sözde kınamayla PKK'yı aklamaya çalışan Demirtaş'a tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "Terör eylemleri karşısında ’her türlü şiddete karşıyız’ diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır" dedi.

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Haber Merkezi İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Selahattin Demirtaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın alçak saldırısı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan HDP'li Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki gösterdi.

'En sinsi terör destekçiliği'


Sözcü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.

'Demokrasi düşmanı bir tutum'

Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur."

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