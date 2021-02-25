AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm darbe girişimlerine karşı olduklarını, Ermenistan'daki darbe girişiminin bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğuracağını açıkladı.



AK Parti Sözcüsü Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur" dedi.

Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız.

Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz.

Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2021

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Mezarlara el uzatanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin yakalandığını ve hukuk önünde hesap vereceklerini de açıkladı.

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Sözcü Çelik, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, “Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler” dedi.

Adana’da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2021

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