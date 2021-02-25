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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’daki darbe girişimiyle ilgili, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm darbe girişimlerine karşı olduklarını, Ermenistan'daki darbe girişiminin bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğuracağını açıkladı.


AK Parti Sözcüsü Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur" dedi.

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Mezarlara el uzatanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin yakalandığını ve hukuk önünde hesap vereceklerini de açıkladı.

Sözcü Çelik, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, “Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler” dedi.

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