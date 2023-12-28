AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki: Nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Çelik, paylaşımında, ''Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.
''Bir gün hukuk önünde hesap verecektir"
''Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz"
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Netenyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır.
Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netenyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir.
Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."