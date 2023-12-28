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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki: Nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldıran terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:17 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:30 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında, ''Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

''Bir gün hukuk önünde hesap verecektir"

"İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir." diyen Çelik, "
İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye’nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. İsrail’in Filistin’deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir." açıklamasında bulundu.

''Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netenyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır.

Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netenyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir.

Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."




#Ömer Çelik
#Recep Tayyip Erdoğan
#Binyamin Netanyahu
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