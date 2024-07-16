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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki: Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Pınar Görgü
15:44 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:54 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İsrail, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadır bölgesinin yakınını havadan bombaladı. Saldırıda en az 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.


İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini belirten Çelik, "İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz.


'Şiddetle kınıyoruz'

Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz.


İsrail’in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz.


Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerine yer verdi.







#Ömer Çelik
#AK Parti
#İsrail
#Gazze
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