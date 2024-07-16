Terör devleti İsrail'in güvenli bölgeye saldırıları sürüyor. İsrail, son olarak Han Yunus'a bir yeni hava saldırısı daha düzenledi. Gazze sağlık yetkilileri, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi. Saldırıda en az 17 Filistinlinin öldüğü, 26'sının da yaralandığı açıklandı.