İsrail, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadır bölgesinin yakınını havadan bombaladı. Saldırıda en az 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini belirten Çelik, "İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz.
'Şiddetle kınıyoruz'
Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz.
İsrail’in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerine yer verdi.