AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'teki çirkin saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'te Stokholm Büyükelçiliği yakınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıya tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şunları yazdı;
- Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır. Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.
- İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır."
Ne olmuştu?
İsveç'te Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.
İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.