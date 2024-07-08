AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: En düşük emekli aylığına zam gelecek mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.





Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.

Avrupalı siyasetçilere 'Bozkurt' tepkisi

Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edilemez. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.





"Netanyahu barbarlığına tavır alınmalı"

En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok.





"Teröristan kurulmasına izin vermeyiz"

Normalleşme konusu tüm dünyada da gündem oldu. Tutumumuzu sürdürüyoruz. Suriye toprak bütünlüğünden yanayız. Milli birliğine karşı tutum içinde olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Oradaki varlığımız Suriye toprak bütünlüğüne karşı değil teröristan kurdurulmasına karşıdır. Hem tehdit bertaraf edildi hem Suriye milli iradesine karşı irademiz ortaya konuldu. Biz bize güvenen kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.





En düşük emekli aylığına zam hazırlığı

Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.



