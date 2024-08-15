AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: İsrail dünya barışını tehdit ediyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edip İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden anlatacak.





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.





Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Netanyahu'nun kongrede konuşacağı haberi geldiğinde sayın Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi girişiminde bulunuldu. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Daha sonra Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması arzulanan tarihte sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle bu gerçekleşemedi.





Daha ABD kongresinde Netanyahu'nun konuşmasıyla ilgili ilk haberler çıktığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk yaklaşımı Sayın Abbas'ın Meclis'te konuşması ve Haniye'nin Meclis'te bulunmasıydı. Bu çerçevede Filistin'e desteğini bir kez daha gösterecekti. Bu gecikmeden sonra Sayın Abbas'ın programına uygun bir şekilde Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanımız ile görüştüler.





Böylece bir kere daha milletimiz Filistin davasına desteğini ifade etmiş olacak.





"Dünya barışının anahtarı Filistin"

Bölge barışı tehdit altında. Daha olaylar başlar başlamaz 7 Ekim'de Netanyahu "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" demişti. Başka bir takım argümanlar da söyledi. Bugün görülüyor ki, sadece soykırımcı bir politika izlemiyor. Bütün bir bölge barışını, ülkelerin istikrarını tehdit eden bir yaklaşım sergiliyor. Dünya barışının anahtarı Orta Doğu'daki barıştır. Orta Doğu'daki barışın anahtarı da Gazze'deki barıştır.





"ABD çelişki içinde"

ABD'n in barış konusunda girişim yaparken, Netanyahu hükümetinin suikastı karşısında sessiz kalıyorlar, kendi ülkelerinin suikastı karşısında İran'ın değerlendirmesi karşısında İran'ın sessiz kalması gerektiğini, bölgeye çok sayıda savaş uçağı gönderdiklerini söylüyorlar. Hem barış yapılsın deyip savaş gemilerinin Gazze açıklarına gönderilmesi, silah satışının İsrail'e yapılması için onay verilmesi çelişkidir. Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür tezine dayalı reformundan başka barışı sağlayacak girişimin olmadığı görülüyor.



