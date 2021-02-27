AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan askerlerine tepki: Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri gasp edip, paralarına ve pasaportlarına el koymasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ömer Çelik, "Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Şubat 2021, 17:35 Son Güncelleme: 27 Şubat 2021, 17:38 Yeni Şafak