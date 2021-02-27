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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan askerlerine tepki: Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri gasp edip, paralarına ve pasaportlarına el koymasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ömer Çelik, "Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı müdahaleye sert tepki gösterdi. Yunanistan unsurlarının, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Çelik, "Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz." dedi.

"AB, İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARA MÜSAADE ETMEMELİDİR"

Avrupa Birliği'nin (AB), sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.

  • Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."

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