AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.