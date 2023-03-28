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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili çıkan tartışmalara son noktayı koydu. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

11:51 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.

'Sandığın gücüne inanıyoruz'

Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir."




#Ömer çelik
#recep tayyip erdoğan
#ak parti
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