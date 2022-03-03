​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diplomaside anahtar ülkeyiz ​

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş sırasında ortaya koyduğu yoğun diploması trafiğinin, Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerinin Türkiye’nin diplomatik açıdan anahtar bir ülke olduğunun altını bir kez daha çizdiğini ifade etti.

MONTRÖ UYGULANACAK

Ukrayna’nın ülkesini korurken müzakere masasına oturmasını da son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Çelik, “Rusya’nın da bu müzakere masasına bir oyalanma olarak değil, gerçek bir çözüm üretecek mekanizma olarak aynı değeri vereceğini umuyoruz” şeklinde konuştu. Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili çalışmaların güçlü bir şekilde devam ettiğini aktaran Çelik, Montrö’nün net bir şekilde uygulanacağını belirterek, “Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, savaşı yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir” dedi.

ARABULUCULK POZİSYONU NET

Türkiye’nin arabuluculuk yapıp yapmayacağıyla ilgili Ömer Çelik, “Türkiye’nin müzakereler ve arabuluculuk açısından pozisyonu nettir. Hazırlıklarımız tam olarak yapılmıştır. Barışa katkı vermeye bütün kurumlarımız hazır” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’SİZ NATO MİMARİSİ ÇÖKER

Türkiye’nin halihazırda üye ülkelerin birçoğundan daha fazla AB üyesi olma kriterlerini karşıladığını söyleyen Çelik, “Türkiye Avrupa Birliği’ne yük olacak bir ülke değil, Avrupa’nın gücünü gerçek yörüngesine oturtacak büyük bir güçtür. Türkiye olmasa Karadeniz’den ve bu bölgeden Avrupa’nın güvenliği nasıl sağlanacak?

Birkaç sene önce bazı ülkeler Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak istiyordu. Bugün, bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’siz NATO olmaz. Kilit ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye’yi çıkardığınız zaman bütün NATO güvenlik mimarisi çöker” şeklinde konuştu.

SÜREKLİ SABOTAJ MANTIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya-Ukrayna savaşının ardından yapılan güvenlik zirvesiyle ilgili açıklamalarını eleştiren Çelik, şöyle konuştu: “Karşımızdaki ülkelerden duymadığımız şeyleri burada duyuyoruz. Eleştiri yapılacaksa yapılacak, öneri getirilecekse getirilecek, ama sürekli olarak siyasi sabotaj mantığı içinde davranmanın alemi yok. Bir de güvenlik toplantısına katılanlar için, kendi yaşına yakışmayacak şekilde maalesef argo ‘işe yaramaz’ diye bir ifade kullanmış.”

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