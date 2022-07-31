AK Parti yarın TBMM’de olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu yarın saat 15.00’te olağanüstü toplayacak. CHP, sağlıkçılar üzerinden provokasyon için TBMM’yi 1 Ağustos’ta acil toplantıya çağırmıştı. CHP’nin talebi üzerine açılacak Genel Kurul’a AK Parti ve MHP katılmayacak. İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi Genel Kurul’a katılacak. DEVA Partisi bu çağrıya yanıt vermezken, HDP ise Meclis’e gelmeyeceğini açıkladı. Millet İttifakının milletvekili sayısı 171. CHP’nin 134, İYİ Parti’nin 37 milletvekili var. 6’lı masa bileşenlerinden Demokrat Parti (2), Saadet (1) ve DEVA (1) partileriyle bu sayı 175 oluyor. Genel Kurul’un toplanma yeter sayısı 200’e ulaşamayıp kapanması ve Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi bekleniyor.

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4 milletvekili olan TİP’in yarın TBMM’de olması bekleniyor. Memleket Partisi de 2 milletvekiliyle Genel Kurul’a katılacak. 1’er vekili bulunan Yenilik Partisi ve Zafer Partisi ise Meclis’te olmayacak. 6 bağımsız vekilin ise Genel Kurul’a katılıp katılmayacağına ilişkin net bilgi yok. AK Parti “200 milletvekili yeter sayısına ulaşılması” ihtimaline karşı TBMM’de olacak. AK Parti Meclis Grubu yönetimi milletvekillerine “1 Ağustos’ta Meclis’te olun” çağrısında bulundu.