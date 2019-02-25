AK Parti: Yeni askerlik düzenlemesi Nisan ayında gündeme gelebilir

Son dönemlerin en çok tartışılan konularından biri olan ve uygulamaya ne zaman geçileceği merakla beklenen yeni askerlik sistemiyle ilgili AK Parti'den açıklama var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Nisan ayında gündeme gelebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, da geçtiğimiz günlerde konuya değinmiş ve "Tarih vermeyeyim de... Yakın. Seçim sonrasına kalır. Savunma Bakanımız yurtdışında. O da gelecek. Yarın Meclis Başkanlığı seçimi var. O turlar bitince, yarın 17.00 gibi biter diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli zaten bu noktada açıklamasını yaptılar. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal.

Askerlikte yeni sistem ne zaman başlıyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti.

Ünal'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Gittiğim illerde insanlar bize “burada ne zaman tanzim satış yapacaksınız” diye soruyorlar. İnsanlara ucuz meyve sebze sunmak negatif bir şey değil pozitif bir şey.

Sebze meyve fiyatlarında bir istismar varsa hükümet buna da müdahale eder.

13 Ağustos’ta Londra merkezli bir kur atağı yaşandı. Ama ekonomiyi çökertmekti. Geçen gün açıklama yapıldı “seçimden sonra Dolar 5’in altını görecek.

Dolar’ın yükseltilmesi ve bu kur atağı üzerinden ekonominin çökertilmek istenmesini yüksek irade cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, ve ekonomi yönetiminin bir çatı altında toplanmış olması engelledi.

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Yerel seçimler

Sosyal medya ve seçmen davranışını günlük olarak değiştiriyor. Artık bugün sahadan aldığımız veri 31 Mart’taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor.

Yeni gelen sisteme göre askerlikte 6-9 ve 12 ay gibi seçenekler olacak.

Yeni askerlik sistemi muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir."

Yeni askerlik sisteminde süre kısalacak mı?

Yeni sistemle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna bilgi vermişti.

Dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, uzaktan eğitimle vatandaşların bulundukları yerlerden askerlik hizmetini yerine getirmelerine imkan sağlandığını bildiren Akar, "Vatandaşlarımızın eğitim durumları ile mesleki meşguliyetlerini dikkate alarak, herkesin en uygun zamanda askerlik görevini yapmasını sağlayacak şekilde, askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar da ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Erdoğan askerlik düzenlemesinin son halini açıkladı: 6-9-12