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AK Parti’de adaylık ücreti Gazze’ye

Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için AK Parti’den aday olacaklar, başvuru aidatını bağış olarak Gazze’ye ulaştırılması için AFAD’a yatıracak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 06:24 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kampta aday başvuruları ve seçim sürecinde izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Kampta aday başvuruları ve seçim sürecinde izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday belirleme sürecine ilişkin bilgi verdi. Yavuz, “Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, il belediye başkanlığı için 30 bin TL, ilçe belediye başkanları için 20 bin TL bağış alınacak. Bağışlar AFAD tarafından Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılacak” dedi. Yavuz, mevcut milletvekillerinin belediye başkan adaylığı hakkında ise kendilerine öyle bir görev takdim edilmediği sürece aday müracaatı almayacakları bilgisini verdi. AK Parti’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları 17 Kasım’a kadar sürecek. 19 Kasım’da da e-temayül yapılacak.

Öte yandan AK Parti 12-14 Kasım tarihleri arasında Kızılcahamam’da seçim kampına girecek. Kampta aday başvuruları ve seçim sürecinde izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.


#AK Parti
#adaylık
#AFAD
#Gazze
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