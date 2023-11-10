AK Parti’de adaylık ücreti Gazze’ye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday belirleme sürecine ilişkin bilgi verdi. Yavuz, “Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, il belediye başkanlığı için 30 bin TL, ilçe belediye başkanları için 20 bin TL bağış alınacak. Bağışlar AFAD tarafından Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılacak” dedi. Yavuz, mevcut milletvekillerinin belediye başkan adaylığı hakkında ise kendilerine öyle bir görev takdim edilmediği sürece aday müracaatı almayacakları bilgisini verdi. AK Parti’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları 17 Kasım’a kadar sürecek. 19 Kasım’da da e-temayül yapılacak.