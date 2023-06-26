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AK Parti'de bayram hazırlığı: Teşkilatlar sahaya iniyor

AK Parti teşkilatları 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirecek. Teşkilatlar yaklaşan yerel seçim öncesi seçmenle yüz yüze buluşmasını artırarak büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmeni ikna etmek için gönüllere girme çalışmalarına hız verecek.

09:40 . 26/06/2023 Pazartesi
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AK Parti teşkilatları yaklaşan yerel seçim öncesi seçmenle yüz yüze buluşmasını artırarak.

AK Parti teşkilatları yaklaşan yerel seçim öncesi seçmenle yüz yüze buluşmasını artırarak.

Yüzyılın seçimini geride bırakan Türkiye, Mart 2024'te yerel seçime gidiyor. Yerel seçimin hazırlıkları startı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından veren AK Parti, tüm kadroları ile sahaya inerek seçmenle buluşma çalışmalarına özellikle bayram tatilinde hız verecek.

Depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri de ihmal edilmiyor. Muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçmen memnuniyeti anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek.

Çalışmalar hızlanacak

Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinden ve yurdundan olan depremzedeleri asla yalnız bırakmıyor. Deprem illerinden gelen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, sorunları dinleniyor. Şehit ve gazi yakınları da asla unutulmuyor.

Bayramlaşma ziyaretleri yapılacak

Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak. Sabah'ın haberine göre; Yerel seçimin hazırlıkları startını 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından veren AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi. Milletvekillerinden, genel başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunuyor.

Partiler bir gün ara vercek

Bayram süresince bu büyükşehirlerden Ankara ve İstanbul'da başlayan seçmen memnuniyeti çalışmaları devam ettirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçmen memnuniyeti anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek ve anket sonuçları raporlaştırılacak. Siyasi partiler bayramın ikinci günü olan 29 Haziran'da siyasete bir günlük ara verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban bayramının ikinci günü genel merkezde 8 siyasi parti heyetinin bayramlaşma ziyaretini kabul edecek.

Siyasi partileri genel merkezde ağırlayacak heyette, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük yer alacak.





#AK Parti
#Kurban Bayramı
#Recep Tayyip Erdoğan
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