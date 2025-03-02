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AK Parti'de kongre sonrası ilk MYK

AK Parti'de kongre sonrası ilk MYK

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, 8’inci Olağan Büyük Kongre’nin ardından ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını yarın yapacak. Parti yönetiminin yeni yol haritasını belirleyeceği toplantıda, teşkilat çalışmaları ve yeni dönem stratejileri ele alınacak. Kongreden sonra parti politikalarına dair genel değerlendirmenin yapılacağı toplantıda, güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler de görüşülecek. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, kendi alanları ile ilgili sunum yapacak. Sahada yapılan son analizler aktarılıp, gençlere ve kadınlara yönelik yeni projeler değerlendirilecek. Geçen hafta gerçekleştirilen kongrede MYK’da Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Sağlık Politikaları Başkanlığı ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı kurulmuş, 9 yeni isim kurula dahil olmuştu.


#politika
#AK Parti
#MYK

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