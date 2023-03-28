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AK Parti'de seçim mesaisi: Aday adayları mülakatları başlıyor

AK Parti’de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik alt komisyon çalışmaları bugün başlayacak. Aday adayları ile yüz yüze mülakatlar yapılacak.

11:20 . 28/03/2023 Salı
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Arşiv

AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

6 bin 25 aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmelerine geldi.

Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyonun çalışmaları başladı.

Yüz yüze mülakat yapılacak

Komisyon başkanlarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantı gerçekleşti. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakat da yapılacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti aday listelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek.

Üst komisyon, çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak.

Aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da

Listeler 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. 11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

Seçim beyannamesi 11 Nisan'da açıklanacak

AK Parti'nin seçim beyannamesi için de geri sayım başladı. Edinilen bilgiye göre; beyanname 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı ile açıklanacak.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#AK Parti
#Seçim beyannamesi
#Mülakat
17 dakika önce
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