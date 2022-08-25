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ANKARA

AK Parti’de sürpriz seçim zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün kurmaylarını Ankara’ya çağırarak seçim hazırlıklarına başlamaları talimatını verdi.Erdoğan’ın 2 saat süren toplantıda, “Seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Nasıl bir içerik olsun? Yöntem ne olsun? Ne düşünüyorsunuz?” diyerek sözü kurmaylarına bıraktığı öğrenildi. Toplantıda milletvekili listeleri de gündeme geldi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
AK Parti’de sürpriz seçim zirvesi
AK Parti Genel Merkezi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün sürpriz bir şekilde seçim toplantısı düzenleyerek kurmaylarının 2023 seçimine ilişkin nabzını tuttu. Erdoğan, hazırlanacak seçim beyannamesi için içerik ve yöntem konusunda kurmaylarının ilk görüşlerini aldı. Değerlendirmelerde ekonomi ve adalette yeni söylemler oluşturulması ve adımların atılması ön plana çıktı. Milletvekili adayları konusunda bazı kriterlerin oluşturulması gerektiği de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün kurmaylarını Ankara'ya çağırarak seçim hazırlıklarına başlama talimatı verdi.

HERKESE 5 DAKİKALIK SÜRE

  • Erdoğan'ın seçim çalışmalarının başladığını belirterek, iki saat süren toplantıda “Seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Nasıl bir içerik olsun? Yöntem ne olsun? Ne düşünüyorsunuz?” diyerek sözü kurmaylarına bıraktığı öğrenildi. Herkese 5’er dakikalık sürenin verildiği toplantıda, kurmaylar seçim çalışmalarına ilişkin fikirlerini sundu. Erdoğan da kurmaylarının görüşlerini not aldı.

BEYANNAME BEL KEMİĞİ

Seçim sürecinde yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda seçim beyannamesinin seçim çalışmalarının bel kemiğini oluşturduğu bu nedenle iyi hazırlanılması gerektiği vurgusu ön plana çıktı. Toplantıda milletvekili listelerinin de gündeme geldiği, bazı kurmayların adaylar için kriter belirlenmesi gerektiğini aktardığı öğrenildi. Bazı kurmaylar, listelerde yeni isimlere yer verilmesi gerektiğini, eski ve bazı ‘yorulan’ isimlerin listelerde olmaması gerektiğini büyükşehirlere özel önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki toplantıya herkesin bir çalışma yaparak katılması talimatını verdiği öğrenildi.

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