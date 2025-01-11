AK Parti’de tüzüğe özel komisyon

Parti yetkililerinden alınan bilgilere göre, yeni dönemin sağlıklı ve etkili bir şekilde ilerlemesi için tüzüğün yeniden değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, kurulan ekip, hem mevcut tüzüğün güncellenmesi hem de partinin gelecekteki vizyonuna uygun bir yapının oluşturulması için çalışacak.





Komisyonun tüzük üzerindeki çalışmaları seçim stratejileri, aday belirleme süreçleri ve parti içi demokrasi gibi önemli konuları da kapsayacak. AK Parti'nin kongre sürecine yönelik bu adımlar, partiye yönelik eleştiriler ve toplumsal değişim talepleri doğrultusunda önemli bir yenilenme hamlesi olarak görülüyor. Parti kaynakları mevcut başkanlık birimlerinin yeni tüzükte de yerini koruyacağını, herhangi bir ek birimin ise kurulmayacağını belirtirken, iki olan genel başkan vekilliği sayısının ise yeni dönemde de yerini koruyacağını ifade ediyor. Yapılacak muhtemel değişiklikler, ön çalışma sonrası şekillenecek.





PARTİ İÇİ İSTİŞARE

Partinin tüzük değişikliklerinin, kongredeki delegeler ve parti üyeleri tarafından nasıl karşılanacağı ise önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Parti kurmayları, değişiklik için teşkilatlardaki talep ve önerileri de dikkate alacak. Bu minvalde yapılacak bir değişikliğin parti içi istişare ve birlikteliği artıracağı inancı hakim. Atılacak yenilikçi adımlarla hedefler güçlendirilecek ve uzun vadeli siyasi hedeflere ulaşmada yeni yol haritaları oluşturulacak. AK Parti bu süreçte, tüzük çalışmasının yanı sıra, yerel ve genel seçimlere yönelik stratejik planlamalar, teşkilat içindeki görev dağılımları ve yeni lider kadrolarının belirlenmesini de gündeminden düşürmeyecek.



