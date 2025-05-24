AK Parti'den yeni anayasa çağrısı: Halkta başlayıp halkta bitecek

"Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandıralım. Bu doğrultuda TBMM çatısı altında temsil edilen tüm siyasi partilere düşen görev yeni ve sivil anayasa konusunu günlük siyasi mülahazaların önüne koymaktır. Toplumsal mutabakat zemininde siyasi partilerimizin desteğiyle milletimizi, ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur. AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz."