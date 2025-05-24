AK Parti'den yeni anayasa çağrısı: Halkta başlayıp halkta bitecek

AK Parti'nin yeni anayasa hazırlıklarına yönelik düzenlediği dördüncü çalıştay, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın liderliğinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur. AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz" dedi.
AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında yapıldı.
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde yapıldı.
AK Parti'den çalıştaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Çalıştayda, "Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli? Yasama ve yürütme organların kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli? Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli? ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7 yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?" başlıkları ele alındı.
Daha önce 3 çalıştay yapıldı
AK Parti'nin 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen birinci çalıştayında farklı alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile "Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?" ve "Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?" sorularına cevap arandı.
28 Kasım 2024 tarihli ikinci çalıştayda, Türkiye'nin en geniş tabana sahip meslek örgütleri ve konfederasyonlarının başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile "Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri nelerdir?" ve "Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalıdır" soruları değerlendirildi.
24 Ocak 2025 tarihli üçüncü çalıştayda ise alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile "Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler" konusu ele alındı.
Açıklamada, "AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak bundan sonraki süreçte de bu çalıştay dizisine devam edecek, toplumun farklı kesimleri ve uzmanları ile bir araya gelerek, yeni anayasadan beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
"Ülkemizin hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir"
Açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, çalıştaya ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.
Yazıcı, AK Parti'nin, çok sayıda anayasa reformuna ve yeni anayasa girişimine öncülük ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi, inşa edeni 'millet' olan bir toplum sözleşmesine kavuşturmak için çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemizin millet iradesine dayanan, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.