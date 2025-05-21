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Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı yapıldı

Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı yapıldı

15:2921/05/2025, Çarşamba
AA
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AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı.
AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı.

Fethiye'de yüzünü maske ile kapatan kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşla saldırdı. Saldırı anı, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Muğla'nın
Fethiye
ilçesine bağlı Çarşı Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, saldırı düzenlendi...

Sabahın erken saatlerine başkanlığın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, parke taşını binaya attı.


Şüpheli, saldırısını 4 defa tekrarladı.



Saldırgan aranıyor


Saldırı sonucu binanın giriş kapısındaki cam zarar gördü.


Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Saldırı anı kamerada


Saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Görüntüde, şapkalı ve maskeli kişinin dört kez cama taş attığı görülüyor.



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