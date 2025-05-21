Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı yapıldı

Fethiye'de yüzünü maske ile kapatan kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşla saldırdı. Saldırı anı, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sabahın erken saatlerine başkanlığın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, parke taşını binaya attı.
Şüpheli, saldırısını 4 defa tekrarladı.
Saldırgan aranıyor
Saldırı sonucu binanın giriş kapısındaki cam zarar gördü.
Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırı anı kamerada
Saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, şapkalı ve maskeli kişinin dört kez cama taş attığı görülüyor.