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POLİTİKA

YSK kararını verdi: İstanbul'da seçimler yenilenecek​

YSK kararını verdi: İstanbul'da seçimler 23 Haziran'da yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Seçimlerin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacağı açıklandı. YSK, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verdi. İstanbul'da yeni seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapacak. YSK ayrıca, AK Parti ve MHP'nin Maltepe ve Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi talebini reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

Maltepe ve Büyükçekmece'de seçimler yenilenmeyecek

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.

Yenilenen seçimde neler tekrar edilecek?

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

Yenilenen seçimde aday listesi değişecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

Seçmen listeleri güncellenecek mi?

  • 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
  • Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

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