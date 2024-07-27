AK Partili eski başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Ahmet Soğuk kimdir?

Ferizli’de, AK Parti’den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, Karadiken Mahallesi’ndeki evine gitmek için sabah saatlerinde otomobiliyle ilçe merkezinden yola çıktı.

Soğuk, Çark Deresi Köprüsü’nü geçtikten sonra evinin yakınlarına geldiğinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ahmet Soğuk’un kontrolünü yitirdiği otomobil, fındık bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Soğuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Soğuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri arıyor.

Ahmet Soğuk kimdir?

Ahmet Soğuk 1960 yılında, Kocaali'de dünyaya geldi. İlköğretimini Kocaali'de okuduktan sonra Adapazarı ve İstanbul'da tüccar terzilik yaptı. 1989 yılında Refah Partisi Ferizli İlçesi Başkanı olarak aktif siyasete başladı. Günümüze kadar da kesintisiz devam etti.





1999-2004 yılları arasında Sakarya İl Genel Meclisi'nde Ferizli ilçesini temsil etti. İl Genel Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanlığı ve Daimi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Kurucu Üyesi olduğu AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.





2009 yerel seçimleri öncesi, görevinden istifa ederek, AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve belediye başkanı olarak seçildi. Ahmet Soğuk 2014 seçimlerinde tekrardan aday olarak gösterildi ve bir kez daha Ferizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Emekli olan Soğuk, evli ve dört çocuk babasıdır.







