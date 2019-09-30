AK Partili Mehmet Muş: 39 maddeden oluşan yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yeni yargı paketiyle ilgili açıklama yaptı.

Muş, pakete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balık varlığımızı korumak amacıyla kademi belli yaptırımlar bu kanun teklifi içerisinde olacaktır. Marmara'da Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz. Bunda ısrar edenlere yaptırımlarımız ağır olacaktır. Su ürünleri ile alakalı kanun teklifimiz 19 maddeden oluşmaktadır" dedi.

GÜNDEM AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

Muş, "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz" diyen Muş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz. Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor."

GÜNDEM AK Parti yargı paketi taslak metnini CHP'ye sundu

Deprem toplantısına davet polemiği

Deprem toplantısı polemiğine ilişkin sorulan soruya Muş, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği gibi bir mesele yanlış kendisi davet edilmiştir. Kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir" cevabını verdi.