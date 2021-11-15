Gündem AK Partili Orhan Atalay hakkındaki iddiaları yalanladı Ne il ne de ilçe belediyelerine tek bir yakınım alınmamıştır
ARDAHAN

AK Partili Orhan Atalay hakkındaki iddiaları yalanladı: Ne il ne de ilçe belediyelerine tek bir yakınım alınmamıştır.

Kamudaki liyakat tartışmaları devam ederken Ardahan, AK Parti milletvekili Orhan Atalay'ın kamu kurumunda kadrolaştığı ileri sürülmüş ve milletvekili ile ilgili karalama kampanyası başlatılmıştı. AK Partili Orhan Atalay'dan hakkında çıkan o çirkin iddialara cevap gecikmedi. Atalay, 'Ne il ne de ilçe belediyelerinin hiçbirine soyadımı taşıyan veya sıhriyetten tek bir yakınım alınmamıştır' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
AK Partili Orhan Atalay hakkındaki iddiaları yalanladı: Ne il ne de ilçe belediyelerine tek bir yakınım alınmamıştır.
Orhan Atalay

Kamudaki liyakat tartışmaları devam ederken Ardahan’da, AK Parti milletvekili Orhan Atalay’ın akrabalarının birçok kamu kurumunda kadrolaştığı ileri sürülmüş, hakkında karalamaya yönelik haberler yapılmıştı. AK Parti milletvekili Orhan Atalay'dan o iddialara cevap geldi.

Atalay, hakkında çıkan iddialar ile ilgili "İsimleri verilen kişilerin çalıştıkları birimlerin hiç birisi iddia edildiği gibi ‘kritik görev’ tanımına girmiyor. Kritik Görev’ olsa olsa Ardahan ili ölçeğinde Özel İdare Genel Sekreterliği, yardımcılığı, şube müdürlüğü veya Tarım, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, DSİ, SGK ve Karayolları gibi birimler olabilir. Oysa 4 dönemdir ilin iktidar partisinin tek vekili olmama ve bu birimlerde yöneticilik ehliyet ve liyakatine sahip onlarca akrabam olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir yakınım ne ilde ne de ilçelerde yönetici olmamıştır. Buna tüm Ardahanlılar şahit oldukları gibi herkes gibi siz de bu bilgiye erişebilirsiniz. Kamuda adam yerleştirmenin belki de en kolay yolu belediyelerdir. Ne il ne de ilçe belediyelerinin hiçbirine soyadımı taşıyan veya sıhriyetten tek bir yakınım alınmamıştır.


Sadece bir algı inşası için açıklanan isimlerin bir kısmı benim vekilliğimden önce memur idiler. Bir kısmı KPSS ile yerleşmişlerdir. Çok az bir kısmı ise taşeron olarak benim dönemimde alınmışlardır. 10 yılı aşkın vekillik dönemimde bölgemizde yeni açılan çok sayıda kamu kurum kuruluşlarında işe başlamış yüzlerce kişi içinde yakınım olanların oranı ise yüzde üçü-beşi bile geçmez. Takriben 500 yılı aşkın bir zamandır burada yaşayan en geniş birkaç aileden biriyiz. Bu kadar geniş bir aileden birkaç kişinin kendi memleketinde memur olarak çalışması veya ihtiyaç sahibi, yetim, yoksul kişilerin olması kadar doğal ne olabilir? Ya da kamuya eleman alımında benim de yakınlarımdan birkaç kişinin diğerlerinin sahip oldukları hak ve imkanlara sahip olmasında hangi anormallik olabilir? Sadece son bir yılda ilimizde kamuya alınan yaklaşık 100 aşkın personel oldu. Bu yüz kişi içinde tek bir yakınım yoktur.
Hele hele 2018 yılından beri kamuya eleman alımı şekli bellidir. Alınacak eleman sayısı katı kur’a ile belirlenir sonra da mülakat yapılır. Bazı kurumlarda ise KPSS puan sıralaması ile birkaç katı belirlenir sonra mülakat yapılır. Böyle bir durumda yetkililere söylediğim tek şey 'En yüksek puan sahiplerini veya eşitler içinde en yoksulu, yetim ve öksüzü gözetin' olmuştur. İlgili tüm yöneticileri bunun birinci derecede şahididir" ifadelerini kullandı.

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