AK Partili Orhan Miroğlu 2014'ten beri tekrarlanan videosuna açıklık getirdi: Keşke o ifadeleri kullanmasaydım

"Kandil tarafından tehdit edildim. Bunun ısıtılmasında da bir takım merkezlerin rolü var. PKK’nın bir siyasi programı var ve DEAŞ gibi hayata geçirmek istiyor. El Kaide’den farklı bir yapıdan, dünyanın her yerindeler ama siyasi amaçları yok ama DEAŞ’ın var. Beni o ilgilendiriyor. Bir realiteyi o gerçeklik dışındaki cümleler adına böyle şeyler kullanabilir insan. Keşke kullanmasaydım, PKK’nın başka bir şey ifade ettiğini söylemek için kullandım."