AK Partili Orhan Miroğlu 2014'ten beri tekrarlanan videosuna açıklık getirdi: Keşke o ifadeleri kullanmasaydım

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu
TVNET'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu 25. ve 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu oldu.
"PKK terör örgütü değildir" dedi mi? Orhan Miroğlu yıllar sonra açıklık getirdi
PKK'yı açık şekilde terör örgütü olarak nitelendiren Miroğlu, o dönemdeki sözlerinin maksadından çıkarıldığını kendisinin PKK tarafından tehdit edilen bir kişi olduğunu ifade etti.
"Güneydoğu'nun en kıymetli şehirlerini PKK yakıp yıktı"
"('PKK terör örgütü müdür?' sorusuna 'Değildir' dediği iddiaları) Soru böyle değildi. 2014 yılının koşullarını da hesaba katmak gerekirse birçok kişi farklı açılardan yaklaşıyordu. PKK dediğimiz örgüt merkezdeydi. PKK terör örgütü diyelim, bu bir terör örgütü. Terör örgütü olduğunu ispatlamış 40 yıldır. O dönemde yapılan tartışmalara sunmak istediğim ya da sunduğum bir şeydir.
Bazı zamanlarda PKK, DEAŞ gibi konuştuğunuzda bir güvenlik uzmanı gibi ya da tarihsel olarak bir aydın olarak da bakabilirsiniz. Terör örgütü olmasına bir itirazım yoktu. Ben 2010 yılında tehdit almış 2014’e kadar korumayla gezmiş birisiyim. Kandil tarafından tehdit edildim. Bunun ısıtılmasında da bir takım merkezlerin rolü var. Bana bir siyasetçi gösterin bütün hayatı boyunca eleştirilmeyecek bir söz söylemiş olsun.