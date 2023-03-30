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AK Partili Orhan Miroğlu 2014'ten beri tekrarlanan videosuna açıklık getirdi: Keşke o ifadeleri kullanmasaydım

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, 2014 yılından bu yana gündeme getirilen, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna 'Değildir' dediği iddialarına açıklık getirdi. O dönemdeki sözlerinin maksadından çıkarıldığını ve kendisinin PKK tarafından tehdit edilen bir kişi olduğunu ifade eden Miroğlu, "Ben diğer terör örgütleriyle kıyaslayarak PKK'nın bir siyasi programı olduğunu dile getirmiştim. Keşke kullanmasaydım, PKK’nın başka bir şey ifade ettiğini söylemek için kullandım." dedi.

00:26 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu

TVNET'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu 25. ve 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu oldu.

"PKK terör örgütü değildir" dedi mi? Orhan Miroğlu yıllar sonra açıklık getirdi

Miroğlu, 2014 yılında
"PKK terör örgütü müdür?"
sorusuna
"Değildir"
dediği iddialarına açıklık getirdi.

PKK'yı açık şekilde terör örgütü olarak nitelendiren Miroğlu, o dönemdeki sözlerinin maksadından çıkarıldığını kendisinin PKK tarafından tehdit edilen bir kişi olduğunu ifade etti.

Bu tehditler nedeniyle 4 yıl boyunca korumalarla gezdiğini ifade eden Miroğlu,
"Kandil tarafından tehdit edildim. Bunun ısıtılmasında da bir takım merkezlerin rolü var. PKK’nın bir siyasi programı var ve DEAŞ gibi hayata geçirmek istiyor. El Kaide’den farklı bir yapıdan, dünyanın her yerindeler ama siyasi amaçları yok ama DEAŞ’ın var. Beni o ilgilendiriyor. Bir realiteyi o gerçeklik dışındaki cümleler adına böyle şeyler kullanabilir insan. Keşke kullanmasaydım, PKK’nın başka bir şey ifade ettiğini söylemek için kullandım."
dedi.


"Güneydoğu'nun en kıymetli şehirlerini PKK yakıp yıktı"

Miroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

"('PKK terör örgütü müdür?' sorusuna 'Değildir' dediği iddiaları) Soru böyle değildi. 2014 yılının koşullarını da hesaba katmak gerekirse birçok kişi farklı açılardan yaklaşıyordu. PKK dediğimiz örgüt merkezdeydi. PKK terör örgütü diyelim, bu bir terör örgütü. Terör örgütü olduğunu ispatlamış 40 yıldır. O dönemde yapılan tartışmalara sunmak istediğim ya da sunduğum bir şeydir.

Bazı zamanlarda PKK, DEAŞ gibi konuştuğunuzda bir güvenlik uzmanı gibi ya da tarihsel olarak bir aydın olarak da bakabilirsiniz. Terör örgütü olmasına bir itirazım yoktu. Ben 2010 yılında tehdit almış 2014’e kadar korumayla gezmiş birisiyim. Kandil tarafından tehdit edildim. Bunun ısıtılmasında da bir takım merkezlerin rolü var. Bana bir siyasetçi gösterin bütün hayatı boyunca eleştirilmeyecek bir söz söylemiş olsun.

Söz konusu olan 2 örgüt vardı, birisi PKK diğeri DEAŞ’tı ben o programa giderken bile terör örgütleri hakkındaki makalelere göz atmıştım. Kaynaklara bakmadan programlara gitmedim.
PKK’nın bir siyasi programı var ve DEAŞ gibi hayata geçirmek istiyor demiştim. El Kaide’den farklı bir yapıdan, dünyanın her yerindeler ama siyasi amaçları yok ama DEAŞ’ın var.
Beni o ilgilendiriyor. Bir realiteyi o gerçeklik dışındaki cümleler adına böyle şeyler kullanabilir insan. Keşke kullanmasaydım, PKK’nın başka bir şey ifade ettiğini söylemek için kullandım. Herkesin Öcalan hakkındaki sözlerini gündeme getiriyorlar.
Güneydoğu’nun en kıymetli şehirlerini bu örgüt yıktı. Durum 2014’te farklıydı. Bu meselede binlerce sayfa yazı yazmış emek harcamış insanlardan birisiyim.
"



#Orhan Miroğlu
#AK Parti
#Terör Örgütü
#PKK
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