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POLİTİKA

AK Parti'li Ünal: Reformları yeni anayasa ile taçlandıracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Biz istiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim. 19 yıl bizim 2023’e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlık. İşte bu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlığın sessiz devrimleri, reformları taçlandıracağımız asıl çalışma yeni anayasa çalışması olacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Partili Ünal: Reformları yeni anayasa ile taçlandıracağız
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin öncelikle Cumhur İttifakı olarak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Ünal, "Biz bu konuda kamuoyunun önüne bir bakış açısı koyacağız. Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün tarafları yeni anayasaya katkı sağlamaya davet etti. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla ve hangi usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'MİZ YENİ ANAYASAYI HAK EDİYOR'

Ünal, 1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçten bugüne kadar Türkiye’nin gündeminde hep yeni anayasa olduğunu vurgulayarak, "Darbe anayasasından kurtulmak darbe anayasasının ruhundan kurtulmak yeni bir anayasa hazırlığı çalışması yapmak hep Türkiye’nin gündeminde oldu. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur; biz istiyoruz ki cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim. 19 yıl bizim 2023’e, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlık. İşte bu cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlığın sessiz devrimleri, reformları taçlandıracağımız asıl çalışma yeni anayasa çalışması olacaktır. Türkiye'miz de 100'üncü yılında yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor. Türkiye’ye muhalefetin dilinden, söyleminden bakmamak lazım, Türkiye’ye küresel ölçekte dünyadan bakmak lazım; dünyadan baktığınızda bir bölgesel güç görürsünüz" dedi.

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