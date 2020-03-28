Gündem AK Partili vekil Gündoğdudan örnek davranış Maaşını Şimdi Dayanışma Vakti kampanyası başlatan İHHya bağışladı
POLİTİKA

AK Partili vekil Gündoğdu'dan örnek davranış: Maaşını 'Şimdi Dayanışma Vakti' kampanyası başlatan İHH'ya bağışladı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İHH tarafından başlatılan “Şimdi Dayanışma Vakti” yardım kampanyasına maaşını bağışladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Gündoğdu
Metin Gündoğdu

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Hükümetimiz dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığa karşı en güçlü tedbirleri almakta, dünyada eşine az rastlanır bir mücadele yürüterek, salgından en az zararla çıkmamız için gecesini gündüzüne katmaktadır. Modern tıbbın gerektiği her şey hastalığın bertaraf edilmesi için ve vatandaşlarımızın sağlığı için seferber edilmektedir. Ancak, bunun yanında, yetkililerin uyarılarını dikkate almamız çok ama çok önemli bu salgını evimizde kalarak ve kişisel temizliğimize dikkat ederek birlikte engelleyebiliriz. Zorunlu haller dışında evimizden dışarı çıkmayalım , bu hepimizin iyiliği için yapılan bir düzenleme ve uygulamadır. Allah cc. ülkemizi, milletimizi devletimizi, ve tüm insanlığı semavi ve arzı afetlerden ve salgın hastalıklardan korusun" dedi.

Gündoğdu, Bu zor günlerde ülkemizdeki yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir çok vakıf ve derneğin yardım çalışmalarına başladığını hatırlatarak, kendisinin de İHH’nın başlattığı “Şimdi Dayanışma Vakti” kampanyasına maaşını bağışlayarak bir nebze olsun katkıda bulunduğunu ifade ederek, imkanı olan vatandaşlarımızın da bu gibi sosyal organizasyonlarına destek vermelerinin önemine vurgu yaptı.

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