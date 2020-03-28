AK Partili vekil Gündoğdu'dan örnek davranış: Maaşını 'Şimdi Dayanışma Vakti' kampanyası başlatan İHH'ya bağışladı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Hükümetimiz dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığa karşı en güçlü tedbirleri almakta, dünyada eşine az rastlanır bir mücadele yürüterek, salgından en az zararla çıkmamız için gecesini gündüzüne katmaktadır. Modern tıbbın gerektiği her şey hastalığın bertaraf edilmesi için ve vatandaşlarımızın sağlığı için seferber edilmektedir. Ancak, bunun yanında, yetkililerin uyarılarını dikkate almamız çok ama çok önemli bu salgını evimizde kalarak ve kişisel temizliğimize dikkat ederek birlikte engelleyebiliriz. Zorunlu haller dışında evimizden dışarı çıkmayalım , bu hepimizin iyiliği için yapılan bir düzenleme ve uygulamadır. Allah cc. ülkemizi, milletimizi devletimizi, ve tüm insanlığı semavi ve arzı afetlerden ve salgın hastalıklardan korusun" dedi.

Gündoğdu, Bu zor günlerde ülkemizdeki yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir çok vakıf ve derneğin yardım çalışmalarına başladığını hatırlatarak, kendisinin de İHH’nın başlattığı “Şimdi Dayanışma Vakti” kampanyasına maaşını bağışlayarak bir nebze olsun katkıda bulunduğunu ifade ederek, imkanı olan vatandaşlarımızın da bu gibi sosyal organizasyonlarına destek vermelerinin önemine vurgu yaptı.