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Gündem

AK Partili Yavuz: Yedili Masa'da 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala hareketli günler geçiriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri listelerinin açıklanacağı tarihi işaret ederek, "Yedili masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabilir" dedi. Yavuz, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifak'ına katılmasıyla tartışılan yasaya yönelik detayları da açıkladı.

16:32 . 28/03/2023 Salı
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz Haber Global ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


"İttifak metnimizde 6284 sayılı yasadan hiç bahsedilmiyor"

Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile ilgili tartışılan 6284 sayılı yasaya ilişkin detayları açıklayarak "Tam olarak metni yayınlamadık. İttifak metnimizde 6284 sayılı yasadan hiç bahsedilmiyor. Gelinen noktada duraksama nedeni 6284 sayılı yasa değildi. Biz zaten Yeniden Refah Partisi ile anlaşmaları belirledik." dedi.


"Türkiye'de çok şey olabilir"

Öte yandan "Cumhur İttifakı daha da genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt veren AK Partili Ali İhsan Yavuz, "
Kapılar tamamen kapalı diyemeyiz, 9 Nisan'a kadar Türkiye'de çok şey olabilir. 6'lı masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabilir"
ifadelerini kullandı.

Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Yavuz'un açıklamalarına şöyle devam etti:

280 bin seçmen bulunduğu yere kayıtlarını aldı. Çok hassas ve titiz davranacağız. Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus.


AK Parti 3 dönem kuralını uygulayacak mı?

Yavuz "3 dönem kuralının uygulanma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Uygulayıp uygulamama kararını cumhurbaşkanımız verecek" şeklinde konuştu.




#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Ali İhsan Yavuz
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