AK Partili Yavuz: Yedili Masa'da 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir

Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile ilgili tartışılan 6284 sayılı yasaya ilişkin detayları açıklayarak "Tam olarak metni yayınlamadık. İttifak metnimizde 6284 sayılı yasadan hiç bahsedilmiyor. Gelinen noktada duraksama nedeni 6284 sayılı yasa değildi. Biz zaten Yeniden Refah Partisi ile anlaşmaları belirledik." dedi.

280 bin seçmen bulunduğu yere kayıtlarını aldı. Çok hassas ve titiz davranacağız. Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus.