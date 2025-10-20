Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti’li Yayman: Millet had bilmezlere sandıkta cevap verir

AK Parti’li Yayman: Millet had bilmezlere sandıkta cevap verir

17:0120/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yayman, Başarır’ın ifadelerinin siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dili olduğunu vurguladı.

Yayman, “CHP’nin şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerinin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi. Ayrıca, yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alan CHP’nin hâlâ aynı kin ve hazımsızlıkla hareket ettiğini ifade etti.


AK Parti’li Yayman, CHP’nin 75 yıldır tek başına iktidar olamadığını hatırlatarak, “Milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor” diye konuştu.


'CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak'

Yayman, muhalefetin nezaket, edep ve siyasi ahlak anlayışından yoksun olduğunu belirterek, CHP’nin demokratik muhalefet yerine düşmanlık siyaseti yürüttüğünü kaydetti.


Açıklamasını, “Millet, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak” sözleriyle sonlandırdı.


#AK Parti
#CHP
#Hüseyin Yayman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meryem Suresi 96. Ayet Neyi Anlatıyor? Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri