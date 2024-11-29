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AK Parti'nin ilk il kongresi Kahramanmaraş'ta

AK Parti'nin ilk il kongresi Kahramanmaraş'ta

12:4729/11/2024, Cuma
AA
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AK Parti'nin ilk il kongresi, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek
AK Parti'nin ilk il kongresi, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresini, yarın Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapacak.

AK Parti'de kongreler devam ediyor.


Bu kapsamda da partide ana kademe, kadın ve gençlik kolları, "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen kongrelere yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.


Partinin, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerinin belirlendiği ilçe kongreleri sürüyor.



811 ilçede kongreler tamamlandı


Kongre çalışmalarına 3 Eylül'de başlayan ve 12 Ekim'de ilçe kongrelerini başlatan AK Parti, Türkiye genelinde şu ana kadar 811 ilçede kongresini tamamladı.


Parti, ilçe kongrelerini tamamlayan ve aralarında Mersin, Malatya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mardin ve Tekirdağ gibi büyükşehirler ile Ağrı, Ardahan, Aksaray, Bayburt, Bitlis, Burdur, Bolu, Karabük, Kars, Karaman, Erzincan, Isparta, Kütahya, Siirt, Iğdır, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kilis, Tunceli, Uşak, Hakkari, Edirne, Şırnak, Çankırı, Zonguldak ve Bilecik gibi illerin yer aldığı 52 şehirde ise il kongrelerine hazırlanıyor.


İlk il kongresi yarın


AK Parti, il kongrelerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerin yer aldığı bölgeden başlatacak. Bu kapsamda ilk il kongresinin de Erdoğan'ın katılımıyla 30 Kasım Cumartesi günü, Kahramanmaraş'ta yapılması planlanıyor.


Erdoğan'ın ayrıca Kahramanmaraş il kongresinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremzede konut teslim törenine katılması bekleniyor.


Bu arada kongre süreci öncesi "Türkiye Buluşmaları"nı tamamlayan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, kongresi tamamlanan ilçelerde ise saha çalışmalarının yanı sıra ortak akıl toplantıları yapıyor.


İlçe kongresini tamamlayan illerin delegeleriyle gerçekleştirilen toplantılarda; delegelerden hükümete, teşkilatlara, parti yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin tavsiyeler ile AK Parti'nin başarısının daha da artırılması için yapılması gerekenlere yönelik öneriler alınıyor.




#AK Parti
#kongre
#Kahramanmaraş

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